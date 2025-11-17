성동 ‘실시간 위치 확인’ 스마트 기기로 장애인 실종 막는다

GPS·블루투스 기반 기기 추가 보급

발달장애인 안전·보호자 부담 덜어



성동구 ‘2025 실종예방 스마트IoT 보급사업’ 홍보 포스터.

성동구 제공

서울 성동구는 장애인의 실종 예방과 지역사회 적응 지원을 위해 실시간 위치를 확인할 수 있는 ‘스마트IoT 기기’를 추가 보급한다고 16일 밝혔다.이번 사업은 길을 잃기 쉬운 장애인 대상으로 GPS 기반 스마트 사물인터넷(IoT) 기기를 지원해 혼자 외출하거나 사회활동을 할 때도 안전하게 생활할 수 있도록 하는 것이 목적이다. 보호자는 전용 애플리케이션(앱)을 통해 위치 정보를 실시간으로 확인할 수 있어, 실종 발생 시 조기 발견과 신속한 대응이 가능하다.성동구는 2020년부터 지난해까지 총 237개의 스마트 IoT 기기를 보급해왔으며, 올해는 블루투스 기반의 ‘갤럭시 스마트태그2’도 함께 지원해 실종 예방 효과를 강화했다. 보급 기기는 2년간 무료로 이용할 수 있고, 이후에는 월 3300원만 부담하면 계속 사용할 수 있다. 참여 신청은 오는 20일까지 성동장애인가족지원센터 홈페이지 또는 QR코드를 통해 가능하다.정원오 성동구청장은 “실종예방 스마트 IoT 기기 보급이 발달장애인의 자립능력 향상과 안전에 도움을 주고, 보호자의 돌봄 고충과 부담을 덜어주는 계기가 되기를 바란다”고 밝혔다.﻿유규상 기자