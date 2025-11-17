구로구, 주민과 함께여는 ‘우리동네 공론장’ 26일 열어

서울Pn

구로 동네배움터 운영, 우리동네 동행정원 조성 등


  •
서울 구로구 제공


서울 구로구가 오는 26일 구청 강당에서 ‘함께여는 우리동네 공론장’을 연다고 17일 밝혔다.

구로구 관계자는 “민선8기 정책비전 분야인 ‘민관협력도시 구로’ 실현을 위한 협치 기반 행사”라며 “행정과 주민이 함께 지역 현안을 공유하고 정책 방향을 논의하기 위해 마련됐다”고 설명했다.

구는 지난 9월 직원 협력 컨설팅을 개최해 8개의 계속사업을 점검하고 민관협력도와 주민만족도가 높은 2개 사업을 공론장 주제로 선정했다. 선정된 사업은 ▲구로 동네배움터 운영(교육지원과) ▲우리동네 동행 정원 조성(공원녹지과)이다.

이날 공론장에는 주민과 사업 담당 공무원 등 50여 명이 5개의 조를 구성해 사업부서의 설명을 듣고 협치 전문 강사의 진행 아래 자유롭게 의견을 나누며 발전 방안을 함께 도출할 예정이다. 이번 공론장이 민관이 함께 정책을 만들어가는 협력의 장으로서, 구정에 대한 이해와 주민 참여를 높이는 기회가 될 수 있다.

참가 신청은 11월 25일까지 네이버폼 또는 구로구 기획예산과를 통해 접수할 수 있다.

장인홍 구로구청장은 “이번 함께여는 우리동네 공론장은 주민이 직접 참여해 구정 방향을 함께 논의하는 실질적인 소통의 장이 될 것으로 기대된다”며 “앞으로도 협력과 참여를 기반으로 민관협치도시 구로 실현에 최선을 다하겠다”고 말했다.

서유미 기자
Copyright ⓒ 서울신문
