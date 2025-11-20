허훈 서울시의회 예산정책위원회 위원장, 제6기 예산정책위원회 활동 마무리

2024년 11월 28일 출범, 총 7차례 전체회의 및 연구발표회 등 개최

제6기 예산정책위원회 사례집 발간, 지속 가능 정책 개발 밑거름 기대

“지방의회 예산·재정 역량 강화와 재정분권 촉진··· 시민 삶의 질 향상에 주력한 1년”



서울시의회 제6기 예산정책위원회 제7차 전체회의 해단식에서 참석자들이 기념촬영을 하고 있다.



해단식에서 소회를 밝히는 허훈 위원장

서울시의회 제6기 예산정책위원회(위원장 허훈, 양천 2)가 지난 18일 마지막 전체회의 및 해단식을 개최하고 그동안의 활동을 마무리했다.예산정책위원회는 서울시의회의 예산․결산 및 지방재정 등에 대한 의정활동과 시정발전을 위한 예산정책 연구 활동 등을 위해 설치됐으며, 시의원 17명과 예산재정 전문가 8명 등 총 25명으로 구성됐다.이번 회의는 위원들에게 감사장 수여 후 그간의 위원회 성과를 공유하고 활동 소회를 듣는 순서로 진행되었다.최호정 의장은 위원들에게 감사장을 수여하면서 “제6기 예산정책위원회는 지난 1년간 서울시 예산이 나아갈 바른 방향을 알려주는 나침판으로서 역할은 물론 지방자치의 열쇠인 재정분권 기틀 마련에 도움이 되는 연구결과를 도출해 왔다”라며 “더 빛나는 미래를 맞이하는데 귀한 디딤돌이 될 것”이라고 말했다.이어진 전체회의에서 허훈 위원장은 “다양한 연구 활동을 통해 지방의회의 예산․재정 역량을 강화하고 지방재정 분권의 발전 방향 모색 등 시민의 삶의 질을 높이기 위해 최선을 다했던 1년이었다”며 “그동안의 연구성과를 정리한 제6기 예산정책위원회 사례집이 서울시 예산·재정 정책의 발전 방향을 제시하고, 향후 지속 가능한 정책 개발의 밑거름이 되길 바란다”고 그동안의 소회를 밝혔다.지난 1년간 제6기 예산정책위원회는 전체회의 7회를 개최해 ‘재정자율성 확대를 위한 서울특별시의 자주재원 확충 방안 검토’ 등 총 6건의 연구발표를 진행했으며, 발표 제안들은 향후 의정활동과 서울시 및 교육청 정책에 적극 반영될 것으로 기대된다.한편, 2024년 11월 28일 시작한 제6기 예산정책위원회는 2025년 11월 27일로 활동을 마무리하며, 2025년 11월 28일 제7기 예산정책위원회가 출범할 예정이다.온라인뉴스팀