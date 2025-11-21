박칠성 서울시의원 “가리봉·구로 대개조, 지금이 골든타임… 끝까지 책임지고 챙길 것”

가리봉 구시장부지 복합화 지연·사업비 불공정 구조 강력 지적

가리봉·구로3·4동 1만 5000세대 규모 개발 가능성 강조

남구로·대림역 화장실·에스컬레이터 등 생활민원 해결 촉구



SH공사 황상하 사장에게 질문하는 박칠성 의원



오세훈 서울시장에게 질의하는 박칠성 의원

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울시의회 도시안전건설위원회에서 부위원장으로 의정활동 하는 박칠성 의원(더불어민주당, 구로4)은 지난 20일 제333회 정례회 본회의 시정질문에서 지역의 주요 현안을 연달아 제기하며 서울시의 적극적인 대응을 촉구했다.박 의원은 먼저 서울주택도시개발공사(이하 SH공사) 황상하 사장에게 가리봉 구시장부지 공공주택 복합화 사업이 8년째 표류하고 있다는 점을 지적했다. 또한 SH공사가 자치구에 사업비 부담을 과도하게 전가하는 불공정 협약 구조와, 사업비를 여러 차례 번복한 점을 문제로 지적하며 “임대료 수익은 SH가 가져가면서 운영비는 자치구가 부담하는 구조는 납득하기 어렵다”고 비판했다.이어 박 의원은 가리봉동과 구로3·4동 일대가 모아타운, 신속통합기획, 재개발 후보지 지정 등 다양한 사업이 동시에 추진되고 있어 현재만 1만 세대, 향후 약 1만 5000세대 규모 개발이 가능한 권역임을 강조했다.최근 오세훈 시장이 언급한 구로구 녹지 부족 문제 등을 예로 들며 “이제는 개별 사업이 아니라 남구로역 일대를 하나의 생활권으로 묶어 대개조 프로젝트 형태로 통합 개발을 추진해야 할 때”라고 제안했다.생활 기반시설 부족 문제도 집중 제기했다. 박 의원은 남구로역의 공중화장실 부족 문제와 대림역 4번 출구 에스컬레이터 미설치, 보행통로 안전시설 부재 등 안전 취약 문제를 지적하며 “서울교통공사는 서울시 예산 없이는 어떤 조치도 불가능한 구조”라며 예산 구조 개선을 촉구했다.끝으로 오 시장에게 “가리봉 구시장부지 사업, 남구로역 일대 대개조, 역세권 편의시설 개선 등은 시장의 관심이 있어야 속도가 난다”며 적극적인 지시를 요청했다. 이에 대해 오 시장은 “전반적으로 검토하겠다”, “관련 부서와 함께 챙기겠다”고 답변했다.시정질문을 마친 박 의원은 “가리봉·구로3·4동 주민들은 수년간 노후 주거와 생활환경으로 큰 불편을 겪어왔다”며 “이번 시정질문을 계기로 지역 현안들이 하나씩 해결될 수 있도록 끝까지 책임지고 챙기겠다”고 밝혔다.온라인뉴스팀