경기도의회 교육행정위원회, 경기도교육청 2025년 제2회 추경예산안 및 2026년도 본예산안 심사 개시



교육행정위원회 21일 제387회 경기도의회 정례회 기간 중 경기도교육청이 제출한 2025년도 제2회 추가경정예산안과 2026년도 본예산안에 대한 심사 개시.(사진=경기도의회)

경기도의회 교육행정위원회(위원장 이애형)는 21일 제387회 경기도의회 정례회 기간 중 경기도교육청이 제출한 2025년도 제2회 추가경정예산안과 2026년도 본예산안에 대한 심사를 개시했다.이번 심사는 경기도교육청의 중기 재정운영 방향과 내년도 교육정책 추진계획의 적정성을 종합적으로 점검해 교육재정의 건전성과 효율성을 확보하기 위한 주요 절차로, 교육행정위원회는 ▲학생 안전 및 학교시설 개선 투자의 적정성 ▲디지털 기반 미래교육 사업의 효율성 ▲늘봄학교 등 교육복지사업의 실효성 ▲학교 신설·증축 등 교육여건 해소 사업의 타당성 ▲기금 운용의 건전성 등을 중점적으로 살펴볼 계획이다.아울러 위원회 소관 2026년도 본예산안에는 학교 신·증설비 6,311억원, 학교시설환경개선 3,513억원, 디지털 인프라 여건 개선 1,747억원, 늘봄학교 운영 2,057억원 등이 반영됐다.이애형 위원장은 “2026년도 본예산은 경기교육의 미래 대응력을 좌우할 중요한 밑거름인 만큼 학생안전강화·기초학력증진·돌봄확대·학교신설 등 필수 영역의 예산을 면밀히 검토하고, 불요불급한 지출은 과감히 재구조화하겠다”면서 “도민의 세금이 낭비되지 않도록 추경예산과 본예산 모두 정책적 필요성과 사업 효과성을 중점으로 철저히 심사하여 경기교육의 지속 가능한 발전 기반을 튼튼히 마련하겠다”고 밝혔다.이번에 심사되는 추경예산안 및 본예산안은 교육행정위원회 예비심사와 예산결산특별위원회 심사를 거쳐 12월 12일 본회의에서 최종 의결된다.온라인뉴스팀