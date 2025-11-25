용산구, 용산청년지음 광역일자리카페로 청년 취업 종합 지원

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 용산구는 청년들의 체계적인 취업 준비를 지원하기 위해 ‘용산청년지음 광역일자리카페’를 운영한다고 25일 밝혔다.용산청년지음은 청년들의 사회적 연결망 형성과 지역 공동체 발전을 돕는 청년 지원 시설이다.특히 시설 내 광역일자리카페에서는 서울시 거주 청년(19~39세)을 대상으로 ▲인공지능(AI) 기반 취업 해결책 제공 ▲현직자 특강 및 1:1 취업 상담 ▲이력서 사진 촬영 등 취업 전 과정을 종합적으로 지원하고 있다.최근 서울시가 주최한 ‘서울시 일자리 박람회’에서도 큰 호응을 얻었다. 박람회 현장에서는 자기소개서 상담 공간을 운영하며 약 400명의 청년 취업 준비생을 도왔다. 직무 강점 도출, 문항별 작성 전략 제시 등 자기소개서 작성 전반에 대해 구체적인 조언을 제공했다. 일자리카페는 평일 오전 10시부터 오후 6시까지 운영되며 상담은 네이버 예약을 통해 신청할 수 있다.박희영 용산구청장은 “취업 문제 해결은 ‘청년이 행복한 용산’을 만들어가는 과정에서 가장 중요한 과제”라며 “실질적인 도움이 될 수 있는 사업과 공간을 지속적으로 마련해 나가겠다”고 했다.서유미 기자