구로 “이젠 외로움 없는 도시”… 28일 토론회서 머리 맞댄다

지역 전체 문제로 인식… 해법 모색


  •
구로구 제공


서울 구로구가 오는 28일 구청 본관 3층 창의홀에서 ‘외로움 없는 도시 만들기’를 주제로 정책토론회를 열고, 외로움과 사회적 고립 문제에 대한 대응 방안을 논의한다고 25일 밝혔다.

구로구 관계자는 “2024년 서울서베이 기준, 구로구의 외로움 지수는 4.11로 서울 평균을 웃돌아 지역 맞춤형 대응이 필요한 상황”이라며 “외로움과 고립을 개인의 문제가 아닌 지역 사회 전체의 문제로 인식하고 해법을 모색하는 자리”라고 했다.

토론회는 구로구 협치회의가 주최하고 협치행정 기반을 다지고 민관 협력 모델을 구축하기 위해 마련됐다. 정재철 경기도 정책특보의 주제 발제를 시작으로 송해영 연세대 교수가 해외사례를 소개한다.

주민과 전문가, 행정이 함께 지역 문제를 공유하고 정책을 제안하는 공론의 장이 될 예정이다. 특히 외로움과 사회적 고립을 사회적 전염병으로 인식하고, 인지기능 저하나 고독사 등으로 확산되기 전에 실질적인 대응책을 찾는 데 중점을 두고 있다. 향후 지역사회 연대 방안을 구체화하고, 외로움 해소를 위한 지속가능한 정책 마련에 나설 방침이다.

장인홍 구로구청장은 “외로움과 고립은 개인을 넘어 지역 공동체 전체가 함께 풀어야 할 과제”라고 했다.


서유미 기자
2025-11-26 23면
