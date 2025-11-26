동작구, 사당동에 ‘제2복합청사’ 만든다



서울 동작구 사당동 318-99 일대 역세권 활성화 사업 조감도. 동작구 제공

서울 동작구는 사당동에 ‘동작구청 제2복합청사’를 건립한다고 26일 밝혔다.구에 따르면 지난 19일 열린 제17차 서울시 도시계획위원회 심의에서 ‘사당동 318-99 일대 역세권 활성화 사업 도시정비형 재개발 정비구역 지정 및 정비계획 결정안’이 수정가결됐다.대상지는 옛 범진여객 부지다. 이곳은 지난 1월 결정 및 고시된 사당동 252-15번지 일대와 함께 구의 역점사업인 ‘남성역 역세권 활성화 사업’의 핵심지로 꼽힌다.이번 결정으로 이곳은 제2·3종 일반주거에서 근린상업지역으로 상향된다. 용적률 499.72%를 적용받아 지하 4층~지상 37층에 연면적 약 5만 8541㎡ 규모의 복합단지로 탈바꿈한다.단지에는 공동주택(272세대), 근린생활시설을 비롯해 공공기여로 ‘동작구청 제2복합청사’가 들어선다.제2청사는 지하 1층~지상 4층 규모의 별동으로 조성되며 ▲민원센터 ▲보건지소(현 사당보건분소 이전) ▲실버케어센터 ▲공영주차장(30면) 등이 포함될 예정이다.민원센터는 노량진·상도 권역에 행정기능이 집중돼 불편을 겪어온 사당동 주민들의 민원 편의를 향상하기 위해 설치된다. 아울러 구는 단지 내 유명 입시학원을 유치해 관내 수험생들의 입시 고민을 해결하고, 교육도시로서의 경쟁력을 높일 방침이다.여기에 공공 보행 통로를 활용한 스트리트형 상가를 조성해 지역 상권과의 연계도 제고한다는 방침이다. 이를 통해 남성역 골목시장, 사당시장 등 인근 전통시장도 활성화할 것으로 구는 기대하고 있다.박일하 동작구청장은 “이번 사업을 통해 남성역 역세권 일대는 행정·보건·복지·주차 편의 기능을 모두 갖춘 생활거점으로 거듭날 것”이라며 “앞으로도 동작구형 도시개발을 성공적으로 이끌어 동작의 지도를 변화시키겠다”고 말했다.임태환 기자