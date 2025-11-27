왕정순 서울시의원, 서울농수산식품공사-서울시 물가데이터 ‘칸막이’ 지적

공사, aT·농식품부 등 중앙정부와 API 연계... 정작 서울시 물가 사이트와는 단절

자체 빅데이터·가격 정보 풍부함에도 시 데이터와 연계 안 돼 ‘예산 낭비’ 비판

“수기 입력” 물가 관리 지적에도 1차 자료 연계 안 돼... 실시간 대응 한계

“AI 기반 시스템 연계 및 시민 접근성 강화 방안 조속히 마련해야”



왕정순 서울시의원

서울시의회 왕정순 의원(더불어민주당, 관악구 제2선거구)은 지난 11일 서울농수산식품공사 대상 행정사무감사에서, 공사가 생산하는 방대한 유통·물가 데이터가 정작 서울시 물가관리 업무와는 전혀 연계되지 않아 예산 낭비와 행정 비효율을 초래하고 있다고 지적했다.왕 의원이 제출받은 자료에 따르면 서울농수산식품공사는 한국농수산식품유통공사(aT), 농림축산식품부 등 중앙정부 및 관계 기관과는 API 연계를 통해 경매가격, 정산자료 등 주요 데이터를 실시간 제공하고 있었다. 그러나 정작 서울시가 운영하는 ‘서울시 물가정보 사이트’와는 데이터 연계가 전혀 이루어지지 않고 있는 것으로 확인됐다.왕 의원은 “공사가 자체적으로 운영하는 ‘농수산식품공사 유통정보 사이트’에는 품목별 가격, 빅데이터 분석 등 양질의 데이터가 구축되어 있다”면서 “서울시의 효과적인 물가관리에 활용될 수 있는 이 자료가 연계되지 않아 예산 낭비와 함께 물가관리의 사각지대가 발생하고 있다”고 비판했다.또한 왕 의원은 지난 7일 민생노동국 감사에서 서울시 물가정보가 수기로 입력돼 신뢰도가 떨어진 점을 지적한 바 있다. 왕 의원은 “문제의 근원은 농수산물 1차 자료를 생산하는 공사와의 연계가 단절되어 데이터의 정확성과 실시간성에 한계가 발생하는 것”이라고 꼬집었다.그는 “농수산물 가격은 변동성이 커 실시간 모니터링이 중요함에도 , 데이터가 연계되지 않아 효과적인 물가관리에 공백이 발생할 우려가 있다”고 강조했다.끝으로 왕 의원은 “공사가 보유한 빅데이터를 서울시 물가관리 업무에 활용할 수 있도록 AI 기반 시스템 연계 방안을 마련해야 한다”고 촉구했으며 “시민들이 정보를 쉽게 활용할 수 있도록 모바일 앱 개발, 서울시 데이터허브 챗봇 연계, Open API 제공 등 시민 편의성 제고 방안을 마련해 보고할 것”을 요구했다.온라인뉴스팀