‘최다 탄소’ 충남, 수소 허브 전환에 속도

‘석탄 화력·철강 산업’ 당진서 회의

수소발전소 세워 120만t 생산 계획



김태흠 충남지사. 연합뉴스

국내 최대 탄소 배출지역인 충남이 글로벌 ‘수소 허브’로의 전환에 속도를 낸다.김태흠 충남지사는 27일 당진시에서 도와 당진시, 출자·출연기관, 관계 기관, 9개 수소 기업 대표 등이 참석한 가운데 ‘2025년 제10차 경제 상황 현장 점검 회의’를 개최했다. 당진은 충남 15개 시군 중 석탄 화력발전소와 철강업 등 고에너지 산업이 집중돼 전국에서 탄소 배출이 가장 많은 지역이다.충남은 기후 위기 대응을 위한 에너지 시스템과 산업 구조 개편을 추진 중이다. 재생에너지의 변동성을 보완하고 저장·변환이 유연해 미래 에너지로 주목받는 수소 산업을 집중적으로 육성한다. 포집한 탄소로 신에너지를 생산하는 ‘그린올 사업’과 국가 탄소 포집 활용(CCU) 메가 프로젝트, 수소 규제자유특구·지역혁신 클러스터 등의 연구개발(R&D) 사업을 진행하고 있다. 석탄 화력 폐지에 맞춰 2030년까지 8.9GW 규모의 수소발전소 등을 건설할 계획이다. 2030년까지 수소충전소를 67기로 늘려 수소차 보급을 확대하고 2040년까지 120만t 수소 생산을 갖춰 10개 수소 도시를 구축하기로 했다. 이날 회의에서 기업은 수소용 기자재 제조 업체 지원과 도심항공교통(UAM)·미래항공모빌리티(AAM) 액화수소 사업 추진, 수소차 보급 및 도시가스 연계를 통한 소규모 수소 분산 발전 활성화 방안 등을 요청했다.김 지사는 “기후 위기에 선제 대응하고 지속 가능한 지역 발전을 위해 에너지 전환과 저탄소 신산업 육성, 산업 구조 개편, 탄소중립 확산 등을 적극적으로 추진해 나가겠다”고 밝혔다.당진 박승기 기자