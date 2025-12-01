김선희 경기도의원, 경기도 복지예산 삭감과 행정사무감사 거부 김동연 지사 도정 비판



백현종 국미의힘 대표의원 단식투쟁 현장을 지키고 있는 김선희 의원. (사진=경기도의회)

경기도의회 교육기획위원회 김선희 의원(국민의힘, 용인7)은 2025년 11월 26일부터 매일 저녁 경기도의회 국민의힘 의원들과 백현종 대표의원과 함께 단식투쟁 현장을 지키며, 김동연 지사의 복지 예산 삭감과 도지사 비서실의 행정사무감사 거부를 비판하고, 경기도의회와 경기도의 협치 복원을 요구했다.김선희 의원은 먼저 백현종 경기도의회 국민의힘 대표의원의 고뇌에 찬 단식투쟁 결단에 존경의 마음을 담아 응원하며, 김동연 경기도지사가 경기도 민생예산 및 복지 예산을 복구하고, 도지사 비서실이 조건 없이 행정사무감사에 복귀할 때까지 백현종 대표와 투쟁을 함께하겠다고 밝혔다.김 의원은 11월 30일 “김동연 지사는 들어라! 민생예산 원상복구하라!, 경기도민 다 죽는다!” 현수막 및 “김동연의 달달버스, 민생은 덜덜버스!”, “복지예산 싹둑!, 도민은 지옥문!”, “복지예산 실종! 추경 NO!, 본예산 YES!”가 새겨진 피켓을 들고 “김동연 지사는 민생을 최우선으로 해달라는 경기도민들의 절규를 결코 외면해서는 안 된다!”고 강력하게 김 지사의 태도 변화를 요구했다.또한 김동연 경기도지사 비서실이 그간 유례가 없었던 행정사무감사 거부 사태에 대하여 “행정사무감사는 가장 효과적이고 사실상 유일한 경기도의회의 경기도정에 대한 감시·감독 수단”이라고 말하며 “수감기관인 도지사 비서실장은 도지사 비서실에 대한 행정사무감사가 운영위원장 개인이 아니라 경기도의회 운영위원회, 즉 경기도의회가 실시하는 것으로서 아무런 조건 없이 행정사무감사에 응할 의무가 있다”고 강하게 비판했다.김 의원은 마지막으로 “김동연 지사의 민생예산 삭감 예산안 제출과 도지사 비서실의 행정사무감사 거부는 그 어떤 변명으로도 정당화될 수 없는 것으로, 김동연 지사는 지금 당장 경기도민의 절규와 경기도의회의 민생예산 복원 및 행정사무감사 실시 요구를 수용하는 것만이 무너진 도정을 복구하는 유일한 방법”이라고 촉구했다.온라인뉴스팀