영등포 주차난 해소해 줄 ‘빈 주차장’ 찾아요~

부설주차장 개방 참여 건물주 모집
시설개선비 등 최대 3000만원 지원

서울 영등포구가 도심의 고질적인 주차난 해결을 위해 ‘주차장 공유’ 카드를 꺼내 들었다.

영등포구는 1일 건물의 비어 있는 주차 공간을 주민에게 개방하면 시설 개선비 지원과 세금 감면 혜택을 주는 ‘부설주차장 개방 지원 사업’을 추진한다고 밝혔다.

지원 대상은 아파트, 학교, 기업체, 종교시설 등 여유 주차면이 있는 건물이다. 구는 참여 건물주에게 주차차단기와 안내 표지판 설치, 바닥 도색과 잠금장치 보수 등 노후 시설 개선 비용을 최대 3000만원까지 지원한다.

기본 요건은 부설주차장 5면 이상을 2년 이상 개방하는 것이다. 다만 주차난이 심각한 소규모 건축물은 3~4면만 개방해도 된다.

참여를 희망하는 건물주는 구 주차문화과로 문의하면 된다. 공유 주차장 이용을 원하는 구민은 구청 누리집을 통해 주차장 현황을 확인할 수 있다.

최호권 영등포구청장은 “올해 부설주차장 7곳과 신규 협약을 맺어 주차 공간 126면을 개방한 바 있다. 지금까지 구가 발굴해 운영 중인 주차 공간만 1808면에 달한다”라며 “앞으로도 다양한 주차장 확충 사업을 통해 안전하고 쾌적한 주차 환경을 만들겠다”고 다짐했다.


임태환 기자
2025-12-02 22면
Leaders Today

