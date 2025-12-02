“기본소득은 순창 도약시키는 종합 정책… 지역경제 촉매제 역할할 것”

최영일 순창군수



“농어촌 기본소득이 순창의 지속 가능한 발전과 주민 행복으로 이어지기를 기대합니다.”최영일 순창군수는 1일 서울신문과 인터뷰에서 “이번 농어촌 기본소득 공모사업 선정은 그동안 순창군의 도전과 노력을 국가가 인정해준 것이자 군민들의 강력한 염원의 목소리를 들은 것”이라며 군민 모두에게 공을 돌렸다. 최 군수는 “농어촌 기본소득은 문화·의료·에너지 등 사회서비스 접근성 격차로 발생하는 도농 간 기회비용 차이를 줄이는 의미 있는 정책”이라면서 “기본소득은 단순한 현금 지원이 아니라 지역경제 순환, 공동체 활성화, 정주 여건 개선을 아우르는 종합 정책으로 자리 잡아야 한다”고 강조했다. 그러면서 “농어촌 기본소득을 단순한 복지 지원을 넘어 순창을 한 단계 도약시키는 계기로 삼겠다”고 약속했다.순창군이 농어촌 기본소득 공모에 선정된 데는 사회단체 주도로 범군민 포럼을 개최하고 군민 여론조사 결과 높은 찬성률을 보이는 등 한마음, 한뜻으로 군민들이 강력한 지지를 보낸 결과다. 최 군수도 “지역에서의 관심과 열망, 적극적인 협조가 이번 선정에 크게 한몫했다”면서 감사를 표했다.최 군수는 “농어촌 기본소득 사업은 지역 경제 활성화의 촉매제가 될 것으로 기대한다”며 “청년층의 유출을 막고, 농업인들의 생활 안정성을 높이며, 지역 경제에 활력을 불어넣을 수 있을 것”이라고 밝혔다. 또한 “이 사업을 통해 순창이 농어촌 발전의 모범 사례로 자리 잡도록 하겠다”고 덧붙였다.이어 최 군수는 “농어촌 기본소득이 실질적인 성과를 거둘 수 있도록 실행계획을 체계적으로 수립하고 지역민들과 소통하며 의견을 적극 반영해 추진하겠다”며 “다만 농어촌 기본소득은 단순한 현금성 지원이 아니라 사회서비스와 공동체 회복, 지역경제 순환 등을 목표로 하는 구조적 정책인 만큼 시범사업의 실효성을 높이기 위해 국·도비 확대가 반드시 필요하다”고 힘주어 말했다.설정욱 기자