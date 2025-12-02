김호겸 경기도의원 “김동연 경기도지사는 민생예산 복구하라” 촉구

서울Pn

김호겸 의원이 1일 경기도의회 1층 로비에서 단식농성 중인 백현종 대표의원을 찾아 민생 예산 복구를 촉구하며 현장을 지키고 있다.(사진=경기도의회)


경기도의회 교육기획위원회 김호겸 의원(국민의힘, 수원5)은 2025년 12월 1일 백현종 경기도의회 국민의힘 대표의원과 함께 경기도 민생예산 복구를 요구했다.

김호겸 의원은 먼저 백현종 경기도의회 국민의힘 대표의원의 고뇌에 찬 단식투쟁 결단에 존경의 마음을 담아 응원하며, “현재 경기도의회 1층 경기도 민생예산 복구 촉구 현장은 경기도의회 전체 구성원이 김동연 경기도지사에게 민생을 위한 도정 이행을 촉구하는 현장이다”라고 목소리를 높였다.

김호겸 의원은 “3선 경기도의원으로 의정활동을 하면서, 의회의 동의를 구하지 않은 채 민생예산을 삭감한 상태로 예산 편성안을 제출한 적은 없었다”고 말하며, “어떠한 경우라도 도민의 삶과 직결되는 민생예산은 도정의 볼모로 삼지 말아야 한다”고 강조했다.

또한 김동연 경기도지사 비서실이 행정사무감사를 거부한 것에 대해서도 “행정사무감사는 「지방자치법」에 따라 경기도의회가 경기도민을 대신해 경기도를 감시·감독하는 고유한 의정활동이며, 경기도는 경기도의회의 행정사무감사를 받을 의무만 있을 뿐이다”라고 김 지사 비서실의 태도를 강하게 비판하며, “경기도지사 비서실의 행정사무감사 거부는 경기도민에 대한 배신행위”라고 질타했다.

김호겸 의원은 마지막으로 “예산안의 심사와 의결 권한이 경기도의회에 있는 만큼 시간은 김동연 지사의 편이 아니다”라며 “경기도지사는 경기도민의 민생을 팽개쳐서는 곤란하다”고 경고하고, “김 지사는 지금 당장 경기도의회와 경기도의회 국민의힘 제안을 수용하라”고 촉구했다.


