서울시 유일!…영등포구, 모자보건 사업 ‘보건복지부 장관 표창’ 수상



서울 영등포구 보건소가 보건복지부 장관 표창을 받은 가운데 최호권(가운데) 서울 영등포구청장과 관계자들이 기념 촬영을 하고 있다. 영등포구 제공

서울 영등포구는 구 보건소가 ‘보건복지부 장관 표창’과 ‘치매안심센터 우수사례 대상’을 동시에 받았다고 3일 밝혔다.구 보건소는 서울시 자치구 중 유일하게 ‘2025 모자보건 사업 유공기관’으로 선정돼 복지부 장관 표창을 받았다.구 관계자는 “지역 내 다수 기관과 협력해 임신 준비 단계부터 출산, 육아까지 이어지는 전 과정 지원체계를 구축한 점에서 높은 평가를 받았다”고 설명했다.앞서 ‘임신 사전건강관리 지원 사업’의 경우 중앙정부 예산이 조기 소진되면서 사업이 중단됐다. 하지만 구는 한 지역 청년의 의견을 적극 수렴해 자체 예산을 긴급 편성하며 지원을 이어갔다.이 같은 구의 노력은 복지부가 예산을 추가 확보하는 데 긍정적인 영향을 미쳤다. 이후 사업이 전국적으로 재개되는 성과로 이어졌다. ‘지방정부 모범사례’로 소개되기도 했다.또한 예비·신혼부부 야간교육과 해피맘 출산준비교실, 영유아 응급처치 등 건강한 부모 양성을 위한 교육 프로그램도 높은 참여율과 만족도를 기록했다. 이어 지역 내외 12개 기관과 협력한 ‘오감 기반 태교 프로그램’, 서울시 자치구 최초로 과천과학관과 연계한 ‘과학태교 프로그램’ 등 특화사업이 모자보건 분야 전반의 우수성을 더했다.최호권 영등포구청장은 “생애주기 전반을 아우르는 건강지원 프로그램이 성과를 인정받게 돼 의미가 크다”라며 “지역 주민이 일상에서 체감할 수 있는 맞춤형 건강관리 사업을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 전했다.임태환 기자