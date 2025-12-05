서울시, 사당동·은천동 등 모아타운 5곳 확정…8642세대 공급한다



서울 동작구 사당동 202-29번지 일대 모아타운 예시도. 서울시 제공

서울 동작구 사당동과 관악구 은천동, 마포구 합정동 등 5개 지역에 8000여세대의 모아주택 공급이 추진된다.서울시는 지난 4일 제19차 소규모주택정비 통합심의 소위원회에서 노후 저층주거지 개선을 위해 모아타운 관리계획 5건이 통과했다고 5일 밝혔다.해당 모아타운은 ▲동작구 사당동 202-29번지 일대 ▲관악구 은천동 635-540번지 일대 ▲관악구 은천동 938-5번지 일대 ▲마포구 합정동 369번지 일대 ▲강동구 천호동 113-2번지 일대 등이다.사업이 추진되면 이들 지역에 임대 1856세대를 포함해 총 8642세대의 모아주택이 공급된다.동작구 사당동 202-29번지 일대는 이번 사업으로 기존 905세대에서 1725세대(임대 236세대 포함)로 주택 공급이 대폭 확대된다.4동 지하 2층 지상 26층 규모로, 전체 세대의 10% 이상을 임대주택으로 건설하고 정비기반시설과 공동이용시설을 설치하는 조건으로 용적률을 완화한다. 이 지역은 반경 500m 이내 7호선 남성역이 있어 교통이 양호하고 신남성초등학교, 상도중학교가 가까워 교육 환경이 우수한 편이다.관악구 은천동 635-540번지 일대와 938-5번지 일대 두 곳의 모아타운은 9개소 모아주택을 추진해 총 4870세대(임대 1262세대 포함) 대단지 주택이 공급된다. 635-540번지 일대는 기존 2239세대에서 2507세대로, 938-5번지 일대는 1742세대에서 2363세대로 늘어난다.기존 12m였던 도로 폭을 20m로 넓히고 양쪽에 3.25m씩 총 6.5m 폭의 보행로를 조성해 안전을 강화한다.마포구 합정동 369번지 일대는 모아주택 4곳을 추진해 기존의 869세대에서 207세대 늘어난 총 1076세대(임대 125세대 포함)를 공급한다.이곳은 합정역과 가까워 교통이 편리하고 한강공원과 문화새빛숲이 인접한 지역으로, 이번 사업을 통해 정비기반시설·공동이용시설을 확충해 지역 활성화에 기여할 것으로 기대된다.강동구 천호동 113-2번지 일대는 모아주택 2개소를 추진해 기존 403세대에서 568세대가 늘어난 총 971세대(임대 233세대 포함)를 공급한다.임태환 기자