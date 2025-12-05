평택시, 공동주택 공동체 입주자대표·봉사자 대상 ‘행복한 공감 힐링콘서트’ 개최



4일 정장선 평택시장이 행복한 공감 힐링콘서트에 참석한 아파트 공동체 주민들에게 인사말을 하고 있다.(평택시 제공)

경기 평택시가 4일 오성면에 있는 공간미학에서 공동체 활성화를 위해 힘써온 아파트 입주자대표와 봉사자들을 대상으로 ‘행복한 공감 힐링콘서트’를 지난 4일 개최했다. 이로써 2025년 공동주택 공동체 활성화 사업을 마무리했다고 밝혔다.평택시 공동주택 공동체 활성화 사업은 시 전체 인구 70%에 해당하는 아파트 구성원들이 소통과 화합으로 사회적 갈등을 해소하기 위해 추진됐으며, 주민 주도로 축제와 음악회, 마을학교, 벼룩시장, 쓰담 달리기(플로깅) 등 다양한 행사가 진행된다.이날 힐링콘서트는 한 해의 성과를 돌아보고 소통하기 위해 마련된 자리로, 아파트 입주자대표회장, 봉사단, 주민, 관리소장 등 공동주택 공동체 활성화 사업을 추진하는 아파트 구성원 100여 명이 참석했다.정장선 시장은 “상생하고 소통하는 아파트 공동체를 만들기 위해 보여주신 열정과 노력에 감사드린다”면서 “아파트가 단절된 공간이라는 부정적 인식을 벗고 소통과 화합을 통해 사회적 갈등을 줄이는 긍정적인 효과가 있었다. 앞으로도 여러분의 노력을 적극 지원하겠다”고 말했다.한편, 2020년 9개 아파트로 출발한 평택시 공동주택 공동체 활성화 사업은 2025년 기준 마을공동체 거점사업단 5개소, 아파트 공동체 활성화 프로그램사업 22개소, 수요자 맞춤형 교육 24회 지원 등 약 1만 5000명 이상의 시민이 참여하는 사업으로 성장했다.안승순 기자