강북구, 온라인 수능 강좌 ‘강남인강’ 수강료 지원…예비 중학생도 참여 가능

서울 강북구가 중·고등학생을 대상으로 시행하는 ‘인터넷수능방송 연회비 지원’ 안내 홍보 이미지. 강북구 제공


서울 강북구가 강남구와 협약을 맺고 구민에게 제공하는 인터넷 수능 방송 ‘강남인강’ 강좌의 연회비를 지원한다. 구민의 교육비 부담을 줄이고 학습 접근성을 높이기 위해서다.

8일 구에 따르면 강남인강은 유명 자사고 출신 강사, EBS 강사, 현직 교사 등 전문 강사진이 개념부터 심화, 문제 풀이까지 단계별 과정을 제공해 학생 수준에 맞는 맞춤형 학습이 가능하다.

지원 대상은 구에 살거나 구에 있는 학교에 다니는 중·고등학생이다. 신청은 연중 상시 가능하다. 다만 내년도 예비 중학생의 경우 이달부터 내년 2월까지 신청해야 한다.

구는 협약 기관 할인이 적용된 연회비 4만 5000원 중 2만 5000원을 지원한다. 이에 일반 학생은 연 2만원만 부담하면 1년간 1300여개의 강좌를 자유롭게 수강할 수 있다. 구에 살고 있는 학생 중 기초생활수급자와 차상위계층엔 연회비 전액을 지원한다.

신청은 구 누리집 통합예약시스템을 통해 할 수 있다. 기초생활수급자 등 사회적 배려 대상자는 주소지 동주민센터에서 방문 신청해야 한다.

이순희 강북구청장은 “앞으로도 학생들이 경제적 어려움 없이 양질의 학습 콘텐츠를 활용하고 교육 복지 혜택을 누릴 수 있도록 다양한 지원책을 지속적으로 발굴할 것”이라고 말했다.

임태환 기자
