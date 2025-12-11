은평구 학교밖청소년지원센터 꿈드림, 성평등가족부 장관상 수상

서울 25개 자치구 중 유일한 운영 우수기관 선정



서울 은평구 학교밖청소년지원센터 관계자들이 성평등가족부 장관상을 받은 후 기념 촬영을 하고 있다. 은평구 제공

서울 은평구 학교밖청소년지원센터가 올해 성평등가족부 주관 학교밖청소년지원센터 종합평가에서 장관상을 받고 서울시 학교밖청소년지원센터 운영 우수기관으로 뽑혔다고 11일 밝혔다.11일 구에 따르면, 센터는 이번 평가에서 전국 상위 7%에 해당하는 15개 우수센터 중 하나로 선정됐다. 전국 약 220개 학교밖청소년지원센터를 대상으로 올해 처음 실시된 성평등가족부 종합평가는 최근 3년간 ▲사업인프라 ▲운영성과 ▲센터 협력도 ▲지자체의 학교 밖 청소년 지원 기반 조성 노력도 ▲운영사례 총 5개 영역을 점검했다.센터는 올해 ‘서울시 연합 청소년안전망 보고대회’에서 서울 25개 자치구에 있는 학교밖청소년지원센터 중 유일한 운영 우수기관으로 뽑혀 청소년사업 유공자 서울특별시장 표창을 받기도 했다.센터는 학교 밖 청소년을 대상으로 다양한 맞춤형 서비스를 제공하고 있다. 특히 또래멘토단 운영, 체험형 프로그램, 정서지원 프로그램 등으로 청소년들의 사회관계망 회복과 자존감 향상을 지원해 온 점이 큰 호응을 얻었다.김미경 은평구청장은 “이번 우수기관 선정은 현장에서 최선을 다해준 꿈드림 종사자들과 지역사회의 협력 덕분”이라며 “구는 앞으로도 학교 밖 청소년들이 건강한 사회 구성원으로 성장할 수 있도록 다양한 지원을 아끼지 않겠다”고 했다.송현주 기자