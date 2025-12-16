이철식 경북도의원, ‘경북도 스포츠산업 진흥 조례안’ 대표발의

경북 스포츠산업 경쟁력 강화 기반 마련… 지역경제·일자리·관광·문화 융합 효과 기대
경북도의회 이철식 의원(국민의힘, 경산)이 ‘경북도 스포츠산업 진흥 조례안’을 대표발의했다.
이번 조례안은 지역 균형발전, 일자리 창출, 생활문화 향상, 관광 활성화 등 복합적 현안을 안고 있는 경북도가 스포츠산업을 미래 성장 동력으로 육성할 수 있도록 제도적 기반을 마련하는 데 목적이 있다.
조례의 주요 내용은 스포츠산업 진흥에 대한 도지사의 책무를 명시했고, 스포츠산업 관련 기업의 국내외 판로개척, 전문인력 양성·해외파견 등 진흥사업 지원에 관한 내용과 관련 단체 및 프로스포츠 지원에 관한 내용을 규정했으며, 사업 위탁 및 포상 근거 등 스포츠산업 전반의 육성 기반을 위한 내용을 담고 있다.
조례를 대표발의한 이 의원은 “경북이 스포츠산업 활성화를 제도적으로 뒷받침할 경우, 지역경제 활성화, 일자리 확대, 지역 브랜드 가치 제고, 생활·문화 복지 향상 등 다층적 효과를 거둘 수 있다”며 “이번 조례는 시대적 흐름과 지역 현실을 반영한 첫 출발점이 될 것”이라고 강조했다.
끝으로 이 의원은 “도민이 체감할 수 있는 스포츠 환경 조성, 산업 생태계 강화, 기업·단체 지원 체계 확립 등을 위해 조례가 차질 없이 추진되도록 노력하겠다”고 말했다.
온라인뉴스부