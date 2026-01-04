관악 옛 치안센터 ‘일자리 센터’ 됐다

‘나라On 상생 일터’ 19호점 오픈



박준희(왼쪽 여섯 번째) 서울 관악구청장과 김서중(일곱 번째) 한국자산관리공사 부사장이 지난달 30일 옛 행운치안센터에 생긴 ‘나라On(온) 상생 일터’ 개소식에 참석한 모습.

관악구 제공

서울 관악구에 유휴 국유재산을 활용한 일자리 창출 거점 ‘나라On(온) 상생 일터’ 19호점이 생겼다.4일 구에 따르면, 나라On 상생 일터는 한국자산관리공사(캠코)가 사용하지 않고 있는 국유재산을 활용해 일자리를 창출하는 사회공헌 사업이다. 방치된 파출소 등 유휴 국유재산을 사회적경제 기업에 제공, 활용 스위치를 꺼짐(off)에서 켬(On)으로 전환한다는 의미다. 이런 상생 일터가 서울에 생긴 건 관악구가 처음이다.옛 행운치안센터를 활용한 나라On 상생 일터 19호점 ‘큰따옴표’는 주민을 위한 문화·경제적 거점이 된다. 1층에는 식당과 카페가 들어서 고립 청년을 위한 일자리를 제공한다. 2층에서는 함께 먹기 프로그램, 일일 강의 등을 제공하며 주민을 위한 소통과 교류 공간으로 활용될 예정이다.앞서 캠코는 지난해 4월 사회적기업과 협동조합, 자활기업 등을 대상으로 공모를 거쳐 사회적 가치나 고용 창출 계획을 평가했고 7월에 입주 기업을 선정했다. 관악구가 전국에서 청년인구 비율이 가장 높은 만큼, 고립 청년들이 사회적 관계를 회복하고 건강한 일상으로 복귀하는 공간이 될 것으로 기대된다.그동안 관악구는 ‘꿈시장’, ‘사회적경제 공공구매 박람회’ 등으로 사회적경제 기업의 판로 확대를 위해 노력해왔다.﻿ 2024년 고용노동부 주관 ‘사회적기업 육성 우수 자치단체 선정’에서 최우수상을, 지난해에는 행정안전부 주관 ‘대한민국 지방자치경영대전’에서 국무총리상을 받았다.지난달 30일 열린 개소식에서 박준희 구청장은 “관악구만의 특색을 살린 사회적경제 통합 생태계를 견고히 구축할 것”이라며 “앞으로도 지역사회와 함께 성장하고 상생할 수 있는 사회적경제 정책을 지속적으로 발굴하고 추진해 나가겠다”고 말했다.김주연 기자