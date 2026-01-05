윤영희 서울시의원, 전국 최초 ‘픽시 자전거 안전 대책’으로 매니페스토 우수상



윤영희 서울시의원

서울특별시의회 윤영희 의원(국민의힘, 비례대표)이 한국매니페스토실천본부가 주최한 ‘제17회 2025 지방의원 매니페스토 약속대상’에서 좋은조례 분야 우수상을 수상했다.올해로 17회를 맞이한 ‘지방의원 매니페스토 약속대상’은 지방의원의 공약 이행 실적과 입법·정책 성과를 종합적으로 평가해 시상하는 제도로, 지방자치 현장에서 가장 권위 있고 공신력 있는 상 중 하나로 평가받는다.특히 단순한 조례 제정 건수에 그치지 않고, 입법의 시급성, 주민 삶의 질 향상 기여도, 정책 대안의 실효성과 독창성 등을 종합적으로 심사해 실질적으로 일하는 의원의 성과를 검증하는 지표로 활용된다.이번 수상의 핵심 성과로 평가받은 「서울특별시 제동장치 없는 픽시 자전거 이용안전 증진에 관한 조례」는 최근 청소년들 사이에서 유행하며 인명 사고 위험이 커지고 있는 이른바 ‘브레이크 없는 자전거(픽시 자전거)’의 위험성을 제도적으로 관리하기 위해 마련된 전국 최초의 정책적 대응 사례다.윤 의원은 해당 조례를 통해 픽시 자전거 이용 실태조사와 제동장치 부착 유도를 위한 행정적 근거를 마련하는 한편, 서울시교육청 조례 개정을 연계 추진해 학교 현장에서 실효성 있는 안전 교육이 이루어지도록 제도적 기반을 구축했다.이는 교통 행정과 교육 현장을 유기적으로 연결해 청소년 사고를 예방하고 학생의 생명을 보호하고자 한 선제적 제도화 모델로, 조례 제정에 그치지 않고 정책 집행과 현장 적용까지 고려한 종합적 대응이라는 점에서 높은 평가를 받았다.윤 의원은 “매니페스토 약속대상이라는 뜻깊은 상을 받게 되어 큰 영광인 동시에 무거운 책임감을 느낀다”며, “정책은 제도화에서 끝나는 것이 아니라 현장에서 실제로 작동해야 의미가 있는 만큼, 시민과 학생들의 안전이 실질적으로 확보될 수 있도록 지속적으로 점검하고 보완해 나가겠다”고 소감을 밝혔다.한편 윤 의원은 서울시의회 교통위원회 위원으로서 민생 현장의 문제를 정책으로 연결하는 입법과 제도 개선 활동을 꾸준히 이어가며, 서울시민의 안전과 삶의 질 향상을 위한 의정 활동에 힘쓰고 있다.온라인뉴스팀