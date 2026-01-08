서울Pn

검색
지역별 뉴스 선택

구로구, 오는 14일 신년인사회…병오년 구정 방향

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

서초 “체력에 맞는 운동 처방해 드려요”

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

은평창업지원센터 “입주기업 모십니다”

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

“우리 구는 내 손으로 지킨다”…강북구, 불법유동

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

청주, 한글 문화도시로 거듭난다

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

‘훈민정음특별시’ 추진위 출범
한글역사마을 등 조성하기로

세종대왕이 머물며 한글 창제에 몰두했던 충북 청주가 한글 문화도시로 거듭난다.

훈민정음특별시 청주 만들기 추진위원회는 7일 충북자연과학교육원에서 발기선언대회를 개최하고 한글사랑 시민운동의 시작을 알렸다.

한글사랑 운동에는 전국에서 각계 인사들이 힘을 보탠다. 신방웅 전 충북대 총장이 위원장을 맡았고, 국어학자 외솔 최현배 선생의 손자인 최홍식 세종대왕기념사업회 회장과 한글 서예의 이론 체계를 연구한 박병천 경인교대 명예교수 등은 고문단으로 활동한다. 김슬옹 세종국어문화원장, 김승환 충북대 명예교수 등은 자문위원으로 참여한다.

추진위는 곧 사단법인 설립을 위한 창립총회를 개최하고 본격적인 사업 추진에 나설 예정이다. 우선 한글 바람 운동을 펼쳐 공직사회 등의 무분별한 외국어·외래어 사용 실태를 바로잡고 지역 상권 대상 한글 간판 달기 캠페인을 벌일 계획이다.

추진위가 구상한 한글 사업은 1444년 세종대왕이 4개월간 행궁을 차리고 머물렀던 청주시 내수읍 초정리 일대 한글역사마을 조성, 훈민정음 창제 원리를 배우는 훈민정음 학당, 한글 역사와 변천을 다루는 한글역사 학당, 한국어 강사 양성을 위한 한국어학당 등이다.

또 추진위는 오는 6·3 전국동시지방선거의 청주시장 선거 출마자들에게 한글 사업 공약 채택도 요구할 방침이다.

신 위원장은 “세종대왕은 안질과 피부과 치료를 위해 초정을 찾아 훈민정음을 완성하고 보급 방안을 연구했다”며 “세계적인 문자 도시인 청주시가 이제라도 훈민정음특별시로 거듭나야 한다”고 말했다.

청주 남인우 기자
2026-01-08 23면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

지방자치 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

자원회수시설 5월 8일~6월 15일 소각로 정비… 

소각 중단 없게 민간 5곳과 계약 생활폐기물 예비 처리 체계 마련

“수상 넘어 ‘격상’”…영등포구, 2025년 평가판

대통령상, 국무총리 표창 등 최고 단계 평가로 격상

“양천 미래 위해 주택 재정비… 도시철도·기업 인프

이기재 구청장, 신년인사회 개최

광진구, 1인 가구의 든든한 친구…무료 건강검진 지

건강검진으로 질병 조기 예방 및 건강관리 강화

츮 ڶŸ Ÿ&

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr