청주, 한글 문화도시로 거듭난다

‘훈민정음특별시’ 추진위 출범

한글역사마을 등 조성하기로

세종대왕이 머물며 한글 창제에 몰두했던 충북 청주가 한글 문화도시로 거듭난다.훈민정음특별시 청주 만들기 추진위원회는 7일 충북자연과학교육원에서 발기선언대회를 개최하고 한글사랑 시민운동의 시작을 알렸다.한글사랑 운동에는 전국에서 각계 인사들이 힘을 보탠다. 신방웅 전 충북대 총장이 위원장을 맡았고, 국어학자 외솔 최현배 선생의 손자인 최홍식 세종대왕기념사업회 회장과 한글 서예의 이론 체계를 연구한 박병천 경인교대 명예교수 등은 고문단으로 활동한다. 김슬옹 세종국어문화원장, 김승환 충북대 명예교수 등은 자문위원으로 참여한다.추진위는 곧 사단법인 설립을 위한 창립총회를 개최하고 본격적인 사업 추진에 나설 예정이다. 우선 한글 바람 운동을 펼쳐 공직사회 등의 무분별한 외국어·외래어 사용 실태를 바로잡고 지역 상권 대상 한글 간판 달기 캠페인을 벌일 계획이다.추진위가 구상한 한글 사업은 1444년 세종대왕이 4개월간 행궁을 차리고 머물렀던 청주시 내수읍 초정리 일대 한글역사마을 조성, 훈민정음 창제 원리를 배우는 훈민정음 학당, 한글 역사와 변천을 다루는 한글역사 학당, 한국어 강사 양성을 위한 한국어학당 등이다.또 추진위는 오는 6·3 전국동시지방선거의 청주시장 선거 출마자들에게 한글 사업 공약 채택도 요구할 방침이다.신 위원장은 “세종대왕은 안질과 피부과 치료를 위해 초정을 찾아 훈민정음을 완성하고 보급 방안을 연구했다”며 “세계적인 문자 도시인 청주시가 이제라도 훈민정음특별시로 거듭나야 한다”고 말했다.청주 남인우 기자