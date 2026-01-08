노원구, 소득무관 노원형 어르신 일자리 참여자 모집

서울Pn

서울 노원구가 소득과 연령 기준의 문턱을 낮춘 ‘노원형 어르신일자리 사업’ 참여자를 모집한다.

8일 구에 따르면, 노원구는 2023년부터 만 60세 이상 어르신이라면 소득과 무관하게 참여할 수 있는 노원형 어르신일자리를 별도로 운영하고 있다. 노원구는 서울시 자치구 가운데 65세 이상 어르신 인구가 세 번째로 많다. 하지만 기존 국고보조 일자리 사업은 기초연금 수급 여부, 소득 수준 등에 따라 선발해 비교적 건강하고 사회활동 의지가 높은 어르신이 배제된다는 문제가 있었다.


서울 노원구 노원형 어르신일자리 사업 ‘클린지킴이’가 길거리 청소를 하는 모습. 노원구 제공


사업은 올해 2월부터 11월까지 10개월간 진행된다. 참여를 원하는 어르신은 거주지 동 주민센터를 방문하면 된다. 모집은 오는 12일부터 16일까지이며 면접을 거쳐 오는 28일 최종합격자를 발표한다. 다음 달 10일에는 ‘2026년 노원형 어르신일자리 발대식’을 개최하고 본격적인 사업에 착수한다. 자세한 사항은 구 홈페이지를 참조하면 된다.

하루 2시간, 월 15일 진행되는 활동은 어르신의 신체 부담을 최소화하면서도 규칙적인 외부 활동을 가능하게 해, 일상 속 건강관리와 사회적 관계 회복에 실질적인 도움을 준다. 단순한 소득 보전을 넘어, 어르신이 지역사회의 일원으로 다시 역할을 수행하며 자긍심과 삶의 활력을 되찾는 계기다.

오승록 구청장은 “노원형 어르신일자리는 소득이나 조건에 관계없이 일하고 싶은 어르신의 사회참여 기회를 넓히기 위한 구의 자체 정책”이라며 “앞으로도 어르신들께서 지역사회의 일원으로 활동할 수 있도록 실질적인 일자리 정책을 꾸준히 추진해 나가겠다”고 말했다.


