중랑, 방정환교육센터서 겨울방학 특화 교육

예비 초등생~학부모 대상 운영



서울 중랑구 방정환교육지원센터 겨울방학 특화 교육 프로그램 홍보 포스터.

중랑구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

중랑구는 방정환교육지원센터에서 ‘20이륙(2026), 방정환센터에서 미래로!’ 특화 교육 프로그램을 운영한다고 11일 밝혔다.이번 겨울방학 프로그램은 예비 초등학생부터 중고등학생, 학부모까지 전 생애 학습 단계를 아우르는 진로·학습·미래역량 중심 과정으로 구성됐다. 총 50개 과정, 111회에 걸쳐 운영되며 모집 인원은 약 1990명이다. 가족 참여형 프로그램을 포함해 총 3035명에 이를 것으로 예상된다.지난해 6만 9447명이 센터 프로그램에 참여했으며, 2021년 개관 이후 누적 참여 인원은 24만 4095명에 이른다. 지난해 이용자 만족도 조사에서 무려 92%를 기록했다.프로그램은 초등학생 대상으로 예비 초 입학 준비, 원어민 영어캠프, 창의력 업(UP) 수학 등이 마련됐다. 중고등학생을 위한 ▲꽉 잡아 한국사 ▲똑똑한 인공지능(AI) 활용 ▲드림팜 진로 등도 운영되며 ▲가족 성교육 ▲설맞이 가족 놀이 등 가족 참여형 프로그램도 준비됐다.류경기 구청장은 “이번 프로그램이 학생들이 미래 사회에 필요한 역량을 키우고 진로를 설계하는 소중한 시간이 되길 바란다”고 말했다.유규상 기자