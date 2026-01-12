광진구 금연클리닉 운영…“새해 흡연과 헤어질 결심”

서울Pn

포인트 제공·찾아가는 상담까지 생활밀착형 금연 서비스

서울 광진구는 금연을 희망하는 구민과 직장인 누구나 이용할 수 있는 맞춤형 금연 지원을 위해 보건소 금연클리닉을 운영한다고 12일 밝혔다.


김경호 서울 광진구청장. 광진구 제공


광진구 보건소 금연클리닉은 평일 오전 9시부터 오후 5시까지 운영되며, 등록 시 전문 금연상담사가 6개월간 금연 시작부터 유지 단계까지 1:1 맞춤형 상담을 제공해 금연 성공을 돕는다.

초기 상담을 통해 개인별 금연 계획을 수립하고, 니코틴 패치 등 금연보조제와 행동강화용품을 무료로 지원한다.

특히 올해는 서울시 ‘손목닥터9988+’와 연계한 금연 관리 포인트 제도를 운영한다. 손목닥터9988 이용자는 앱을 통해 금연클리닉 상담 예약이 가능하며, 금연클리닉 등록과 금연 유지 단계에 따라 1인 최대 1만 9000 포인트를 받을 수 있다.

김경호 구청장은 “새해를 맞아 금연을 결심한 주민과 직장인들이 보건소 금연클리닉을 통해 건강한 변화를 시작하길 바란다”고 했다.


서유미 기자
