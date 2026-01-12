주민들 사는 데 불편함 없도록…강북구민, 공동주택 지원사업 추진

단지별 최대 2000만원까지 유지·보수 비용 지원



서울 강북구청 전경. 강북구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 강북구가 관내 주민들의 쾌적하고 안전한 주거환경을 조성하기 위해 ‘2026년 공동주택 지원사업’ 참여 단지를 모집한다고 12일 밝혔다.이번 사업은 공동주택 내 노후 공용시설물의 유지·보수에 필요한 비용 일부를 구비로 지원해 입주민의 경제적 부담을 덜어주고 주거 만족도를 높이기 위해 추진된다.지원 대상은 관내 아파트, 연립주택(전체면적 660㎡(약 199.7평) 초과), 다세대주택(전체면적 660㎡(약 199.7평) 이하) 등 ‘공동주택관리법’에 따른 공동주택이다. 단독주택이나 소유주가 한 명인 다가구주택, 위반건축물로 등재된 단지는 지원 대상에서 빠진다.선정된 단지는 총사업비의 50%에서 최대 80%까지의 범위에서 지원받을 수 있다. 단지별 지원 한도액은 최대 2000만원이다. 지원 대상으로 확정될 경우 오는 4월부터 11월까지 시설물 보수 사업이 추진된다.신청 기간은 12일부터 다음 달 10일 오후 6시까지다. 지원을 희망하는 단지는 공동주택 지원 신청서, 입주자대표회의 의결서, 사업계획서 등 서류를 가지고 구청 주택과를 방문하거나 이메일로 신청하면 된다. 자세한 내용과 필요 서류는 구청 누리집 새소식과 고시·공고란에서 확인할 수 있다.구 관계자는 “노후 시설물을 적기에 정비해 주민들의 생활 불편이 해소되길 바란다”며 “앞으로도 구민들이 안전하고 쾌적한 주거환경에서 생활할 수 있도록 계속해서 지원하겠다”고 말했다.송현주 기자