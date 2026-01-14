한파 지속에 김동연, “취약계층 각별히 살펴라” 특별 지시



지난해 1월 9일 김동연 경기도지사가 수원시 에너지 취약계층 가구를 방문해 애로사항을 듣고 있다. (경기도 제공)

연일 강추위가 몰아치고 있는 가운데 김동연 경기도지사가 한파 취약계층 보호 활동을 강화하라고 특별 지시했다. 경기도는 지난 13일 저녁 이런 내용을 담은 도지사 특별지시사항을 31개 시군과 관계기관에 전달했다고 밝혔다.지난 10일 27개 시군에 내려진 도내 한파특보는 해제된 상태이지만 체감 추위는 지속되고 있다.김 지사의 특별 지시에는 한파 취약계층 보호 활동 강화와 함께 한파특보 발효 시 비상근무체계 가동, 시군 현장을 중심으로 한 신속한 대처 등이 포함됐다.이에 따라 도는 독거노인, 노숙인 등 취약계층 피해 예방을 위해 안부 확인과 보호 활동을 강화하고, 비닐하우스 등 한파 취약 거주지에 대한 특별점검을 추진 중이다. 또한 한파특보 시 숙박형 응급대피소를 적극 활용해 취약계층이 안전하게 대피할 수 있도록 조치했다.이와 함께 자율방재단, 이·통장 등 민관협력체계를 활용해 한파쉼터 개방 여부와 난방기 가동 상태를 점검하고, 야간 운영 연장쉼터와 주말·휴일 운영 쉼터를 도민들이 실제 이용할 수 있도록 안내를 강화하도록 했다.김 지사는 또 수도시설 동파 예방 홍보, 피해 발생 시 신속한 현장 조치를 통한 도민 불편 최소화, 농작물 냉해와 가축 피해 예방을 위한 사전 안내·홍보 철저 등도 지시했다.안승순 기자