천안시 스타트업, ‘CES 2026’서 기술 경쟁력 입증

‘CES 2026’ 참가한 천안지역 기업인들. 시 제공


충남 천안시는 해외 진출을 지원한 AI·스마트 제조 등 지역 내 혁신기업 10곳이 최근 미국 라스베이거스에서 열린 ‘CES 2026’에서 6427만 달러(한화 942억원) 규모 투자협약을 이끌어냈다고 14일 밝혔다.

CES는 미국 소비자기술협회(CTA)가 주최하는 세계 최대 규모의 기술·전자 박람회로, 지난 6~9일(현지 시각) 전 세계 4100여 개 기업과 14만 8000여 명이 참가했다.

시는 창업진흥원과 협력해 ‘K-STARTUP 통합관’을 운영하며 기업들의 해외 진출을 지원했다.

참가 기업들은 현지에서 8건의 투자 및 구매 협약을 성사시키며 해외 투자사와 글로벌 기업 관계자들로부터 기술력과 사업성을 인정받았다.

슬로커는 글로벌 벤처캐피탈(VC)인 유사코그룹(Usako Group)과 구매계약을 포함해 총 3건의 업무협약을 체결했다.

㈜소금광산은 유럽 기업들과 4건의 투자 협력을 끌어내 유럽 시장 교두보를 마련했다.

리나솔루션은 음향방출(AE) 센서와 AI 기술을 결합해 산업 설비와 구조물 상태를 실시간으로 모니터링하는 기술을 소개해 현지 투자자들로부터 높은 관심을 받았다.

가우스랩은 북미 에너지 파트너사와 기업형 벤처캐피탈(CVC) 연계 협약을 체결하며 글로벌 사업 추진에 속도를 낼 전망이다.

이밖에 플럭스, 디엔지니어, 시너지션, 아나볼라이프 등이 부스를 운영하며 해외 바이어들과 투자 상담을 진행했다.

김석필 천안시장 권한대행 부시장은 “이번 성과는 지역 스타트업 기술이 세계 시장에서도 충분히 통한다는 것을 보여준 결과”라며 “해외 투자 유치와 기술 교류를 위한 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

천안 이종익 기자
