밀양시 ‘체류형 문화도시’ 속도…공연·무형유산 인프라 대폭 확충

밀양아리나 중심 연극·교육 거점 조성

내년까지 핵심 시설 잇따라 준공



밀양시청 전경. 서울신문DB

경남 밀양시가 ‘체류형 문화도시 조성’에 속도를 내고 있다.14일 시는 밀양아리나를 중심으로 공연예술 인프라 확충, 무형유산 전승 기반 구축, 도심 편의시설 확충 등에 공을 들이고 있다고 밝혔다.우선 시는 부북면 밀양아리나 일원에서 밀양연극교육체험관(190억원)과 청년연극인 쉼터(78억원) 건립을 진행 중이다. 해당 시설들은 내년 준공이 목표다.연극교육체험관에는 블랙박스 공연장(154석), 전시·체험 공간, 교육실 등이 들어선다. 청년연극인 쉼터는 숙박형 체류 공간(20실)을 갖춘다. 시는 체험관과 쉼터가 준공하면 창작과 체류가 가능한 ‘연극 생태계’가 완성되리라 본다.삼문동 옛 법원 터에는 밀양무형유산 전수교육관(320억원)이 건립 중이다. 교육·전시·공연 기능을 갖춘 무형유산 전승 거점인 이 시설 역시 내년 준공 예정이다.인근에는 국립 무형유산원 밀양분원(457억원, 전액 국비)이 올해 착공을 목표로 관련 절차를 밟고 있다. 분원은 영남권 무형유산 행정·연구·교육 역할을 맡는다.이와 함께 시는 향교 일원에 공영주차장(44억원, 80면 규모)을 조성, 도심 문화시설 이용객 증가에 따른 주차난 해소와 시민 편의도 개선할 계획이다.이정곤 밀양시 부시장은 “밀양아리나, 무형유산 거점시설, 도심 인프라를 유기적으로 연결해 문화·관광·체류가 선순환하는 도시 구조를 만들고 있다”며 “밀양이 대한민국을 대표하는 문화거점 도시로 도약할 수 있도록 사업 추진에 만전을 기하겠다”고 말했다.밀양 이창언 기자