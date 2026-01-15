김미경 은평구청장, ‘김미경의 평생학습도시 이야기’ 출판기념회 개최

이달 31일, 이호철북콘서트홀에서 소통의 장

평생학습도시 정책 추진 과정·현장 경험·비결도



김미경 은평구청장이 오는 31일 은평구 이호철북콘서트홀에서 ‘김미경의 평생학습도시 이야기’ 출판기념회를 연다. 본인 제공

김미경 은평구청장이 오는 31일 오후 2시에 은평구 이호철북콘서트홀에서 네 번째 저서 ‘김미경의 평생학습도시 이야기’ 출판기념회를 연다고 15일 밝혔다.이번 출판기념회는 저서 소개와 함께 독자, 주민들과 자유롭게 대화를 나누는 자리로 마련됐다. 사진 촬영 시간, 사인회 등이 진행될 예정이다. 기념회는 오후 2시부터 6시까지 회차별로 나누어 진행되며, 방문객은 시간과 상관없이 언제든 편안하게 참여할 수 있다.‘김미경의 평생학습도시 이야기’는 저자가 임기 기간 추진해 온 평생학습 정책의 배경, 과정, 현장에서의 경험을 정리한 책이다. 지방정부 차원에서 평생학습 정책이 어떻게 추진됐는지부터 도시 성장 과정에서 배움의 역할과 의미에 대한 정책적 고민과 사례까지 담겨있다.은평구는 평생학습 정책의 우수성을 인정받아 ‘대한민국 평생학습대상 국무총리상’과 ‘유네스코 학습도시상’ 등을 수상한 바 있다.김미경 구청장은 “이 책은 평생학습 현장에서 함께 고민하고 실천해 온 많은 이들의 이야기를 담은 기록”이라며 “평생학습도시를 만들어가는 과정에서의 경험과 고민을 독자들과 공유하고 지역과 배움의 의미를 다시 한번 생각해 보는 계기가 되기를 바란다”고 했다.송현주 기자