경기도담뜰 겨울 눈밭 놀이터, 17일 개장…첫날 이용권 예매 2시간 만에 ‘동나’

17일 개장하는 ‘경기도담뜰 겨울 눈밭 놀이터’의 첫날 이용권이 예매 2시간 만에 동났다.경기도에 따르면 지난 13일 이 놀이터의 예매를 진행한 결과 17일 오전 이용권 150매와 오후 이용권 150매가 홍보 시작 2시간여 만에 모두 팔렸다.경기도담뜰 겨울 눈밭 놀이터는 수원시 영통구 경기융합타운 내 경기도담뜰 광장에 마련된 공간으로 오는 17일부터 2월 28일까지 누구나 1000원에 썰매와 바이킹, 컬링 등 다양한 놀이기구를 즐길 수 있다.이곳은 눈썰매, 얼음썰매, 회전썰매를 비롯해 컬링장과 에어바운스, 미니 바이킹 등 체험 공간을 갖췄다. 안전을 위해 키 120cm 미만 아동은 보호자를 동반해야만 눈썰매장을 이용할 수 있고, 회전썰매와 미니 바이킹은 13세 이하만 탑승 가능하다.이용객 편의를 위한 시설로는 추위를 피할 수 있는 쉼터와 간식 푸드트럭, 영유아 동반 가족을 위한 보호실과 의무실도 운영된다.눈밭 놀이터는 1회차 오전 10시~오후 1시, 2회차 오후 2시~오후 5시 등 총 2회 운영한다. 회차당 최대 수용 가능 인원은 500명이다. 매주 월요일과 설날 당일(2월 17일)은 시설 정비를 위해 휴장한다.1월 18일 입장권은 17일 자정 경기도 홈페이지(www.gg.go.kr)를 통해 예매할 수 있고 현장에서도 구매 가능하다.경기융합타운은 경기도청 광교 신청사를 중심으로 경기도의회, 경기도서관 등 여러 공공기관을 모은 복합단지를 말한다. 경기도담뜰은 경기융합타운에 위치한 도민 소통광장의 이름이다.안승순 기자