세종, 심정지 환자 소생률 3년 연속 ‘전국 1위’

24.4%로 전국 평균의 2배 이상

작년 32명 응급조치로 생명 구해

세종시의 ‘심정지 환자 자발순환 회복률’(ROSC)이 3년 연속 전국 1위를 기록했다.19일 세종소방본부에 따르면 소방청 통계 분석 결과 지난해 세종시의 ROSC는 24.4%로 전국 평균(11.2%) 대비 2배 이상 높았다. ROSC는 119구급대원의 전문 응급처치로 병원 도착 전 심정지 환자의 심장이 다시 뛰게 된 비율이다. 세종시의 ROSC는 2016년 13.0%에서 매년 상승해 2023년(19.6%)부터는 전국에서 가장 높았다. 지난해 131명의 심정지 환자를 이송하며 응급처치를 통해 32명의 생명을 구했다.세종소방본부는 체계적인 응급의료 대응과 현장의 전문성을 강화하고 있다. 2022년 119구급대를 신설하고 전문 자격자를 구급대장으로 배치했다. 구급 사각지대 해소를 위해 구급대 공백 지역에는 구급차를 추가 배치해 사각지대를 해소하고 있다. 화재 진압과 응급환자 이송 기능을 결합한 다목적 소방 차량 ‘펌뷸런스’ 운영으로 신속 대응을 뒷받침했다.박태원 세종시 소방본부장은 “구급대원의 노력과 현장의 시민이 귀중한 생명을 살리는 기적을 만들어내고 있다”﻿고 말했다.세종 박승기 기자