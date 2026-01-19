전남대병원 류머티즘센터, 광주 본원 복귀

서울Pn

12년 만에 핵심 진료 기능 이전
노인 전문 공공병원 실험 한계

연간 수백억원대의 적자를 기록해 온 빛고을전남대병원이 개원 12년 만에 핵심 진료 기능을 광주 본원으로 옮긴다. 노인 전문 공공병원이라는 실험적 모델로 출발했으나, 재정적 한계와 구조적 제약을 넘지 못하고 ‘기능 재편’이라는 중대 결단을 내린 것으로 풀이된다.

19일 전남대병원에 따르면 빛고을전남대병원의 핵심인 ‘류머티즘 및 퇴행성 관절염 공공전문진료센터’(이하 류머티즘센터)가 오는 3월 광주 동구 학동 본원으로 이전한다. 류머티즘내과, 정형외과, 재활의학과로 구성된 류머티즘센터는 그간 빛고을전남대병원을 지탱해 온 핵심 진료과였다.

지난 2014년 국비와 시비 등 총 657억원을 투입해 광주 남구 노대동에 문을 연 빛고을병원은 한때 20개 진료과를 갖춘 종합병원으로 승격하며 규모를 키웠다. 하지만 도심 외곽에 위치해 교통 여건이 불편하고, 낮은 의료 수가 체계, 최근 의정 갈등에 따른 비용 급증이 겹치며 경영난이 심화했다. 특히 복합 질환을 앓는 고령 환자들이 협진을 위해 본원과 분원을 오가야 했던 고질적인 불편함도 이전의 주요 계기로 꼽혔다.

전남대병원 측은 이번 조치를 단순한 축소가 아닌 효율성 차원의 ‘기능 재배치’라고 강조했다. 고난도 수술, 중증 치료는 본원에서 전담하고, 빛고을병원은 예방·사후관리·돌봄 중심의 복합 공공의료 거점으로 기능을 고도화하겠다는 전략이다.

류머티즘센터가 빠진 공간에는 ‘임상교육훈련센터’가 새로 들어선다. 모의 수술실, 시뮬레이션실이 구축돼 예비 의료인들을 위한 실습 교육의 장으로 활용될 예정이다. 아울러 통합검진센터와 감염병 전담 병동을 확충해 지역 공공보건의료의 허브 역할을 수행한다. 기존의 노년내과, 산부인과, 비뇨의학과 등은 진료를 계속한다.


광주 서미애 기자
2026-01-20 19면
