락 페스티벌 할인권·쌀… 인천의 재발견

지난해 인천시와 10개 군구를 합쳐 고향사랑기부제 모금액은 총 11억 9400만원으로 집계됐다. 앞서 2023년 7억 7399만원, 2024년 10억 1500만원으로 증가세를 유지했다.시 자체 모금액은 1억 4300만원으로 전년(1억 2900만원) 대비 10.3% 증가했다. 시는 기부자를 대상으로 명절과 연말연시 때 답례품을 추가 증정하고, 인천시민의 날, 인천사랑 걷기대회, 고향사랑 기부박람회, 인천마라톤 등 행사장에서 집중 홍보를 펼쳤다. 기부 건수는 1508건, 기부 인원은 1456명이었다. 13개 품목이었던 시 답례품은 지난해 35개 품목으로 증가했다. 간장게장, 강화벌꿀, 강화쌀라면, 잡곡, 참기름, 금풍양조, 식도세트, 인천e음상품권, 펜타포트 락 페스티벌 할인권 등이 대표적으로 추가된 품목들이다.선호도는 인천e음상품권(2429만원)이 가장 높았고 펜타포트 락 페스티벌 할인권(681만원), 강화섬쌀(157만원) 등이 뒤를 이었다.군구 중에선 강화군이 모금액 2억 8200만원으로 1위를 기록했다. 전년 1억 8000만원 대비 약 56% 증가한 것이다. 부평구도 전년(1억 5280만원)에 비해 50% 증가한 2억 2961만원을 모금해 2억원대를 돌파했으며 미추홀구(1억 3240만원), 연수구(1억 500만원) 등이 뒤를 이었다. 답례품으론 짜장면 밀키트·차이나타운 체험 패키지(중구), 프로야구 SSG랜더스필드 정규시즌 티켓 할인권(미추홀구), 영흥 갯벌 체험 이용권(옹진군) 등 지역 특색을 살린 품목이 인기를 끌었다.인천 강남주 기자