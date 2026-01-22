서구 ‘천원의 동행’ 결실… 1년새 모금액 10배

광주 서구



광주 서구의 고향사랑기부제 모금액이 1년 만에 10배 이상 증가하며 지역발전의 새로운 성장 동력으로 자리 잡고 있다. 2025년 모금액은 총 28억 8000만원으로 전년 대비 26억원이 증가했다. 짧은 기간에 폭발적인 성장을 이룬 배경에는 ‘착한도시’ 브랜드와 ‘서구만의 색깔을 담은’ 답례품이 한몫했다는 평가다.서구는 고향사랑기부금을 활용해 나눔 프로젝트인 ‘천원의 동행’ 사업을 추진하며 기부자들의 공감과 참여를 끌어냈다. 어르신에게 일자리를 제공하고 돌봄이웃에게 따뜻한 국수 한 그릇을 1000원에 제공하는 ‘천원국시’는 지난해 기부금으로 10호점을 열며 지역 대표 상생 모델로 자리 잡았다.올해부터는 의료 취약계층과 거동 불편 어르신의 이동권을 지원하는 ‘천원택시’도 확대 운영한다. 병원 진료를 위해 택시를 이용할 경우 이용자는 1000원만 부담하고 나머지는 서구가 지원하는 방식이다. 지난해 5000만원 모금을 완료한 중증장애인 대상 맞춤형 세탁 서비스 사업 ‘천원세탁’은 올해부터 본격 운영에 들어간다.답례품의 경쟁력도 모금 확대에 힘을 보탰다. 서구는 현재 31개 업체 61개 품목을 답례품으로 운영하고 있다. 대한민국 명장 안유성·마옥천의 브랜드 상품을 비롯해 양동전통시장의 명물인 양동통닭 교환권, 신선도와 품질을 앞세운 육류·김치 상품 등이 높은 인기를 얻고 있다. 서구청 관계자는 “착한도시의 선한 영향력에 고향사랑의 뜻과 정성이 더해지며 나눔과 연대의 가치가 더욱 확산되고 있다”고 말했다.광주 홍행기 기자