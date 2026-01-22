사회적 약자 웃게 한 남구… 전국 2위 품격

광주 남구

광주 남구는 지난해 71억 3500여만원의 고향사랑 기부금을 모금했다. 2024년 모금액 4억 2775만원에 비해 무려 17.7배가 증가한 것으로, 전국 226개 기초자치단체 가운데 1위다. 광역자치단체까지 포함하면 제주도에 이어 두번째로 많다.남구는 기부금 급증 배경으로 지정 기부사업 선정과 답례품 다변화, 전략적 기획 아이디어 발굴, 민간 플랫폼과 협업 등을 꼽고 있다.지정기부 사업 중에선 장애인과 아동, 어르신 등 사회적 약자를 위한 사업에 관심이 쏠렸다. 장애를 넘어 천상의 하모니를 선사하는 예술단 운영 사업과 정신 장애인 풋살팀 및 장애인 수영클럽 운영 지원 등이 대표 사업이다. 이들 사업을 통해 모은 기부금은 11억원에 달한다. 남구는 또 고향사랑 기부 한도가 500만원에서 2000만원으로 상향됨에 따라 답례품을 다변화했다. 기부금 총액의 약 30%인 21억원에 달하는 답례품을 지역업체 40여곳을 통해 제공하면서 지역경제 활성화에도 이바지했다.118개 품목의 답례품 중 축산물이 1위, 김치가 2위, 잔기지떡이 3위, 치크케이크가 4위, 숯불갈비가 5위를 차지하는 등 먹거리가 인기를 끌었다. 이 밖에도 민간 플랫폼인 위기브, 웰로와 협력해 기부 참여 기회를 넓혔으며 지역 연고 프로야구팀 KIA 타이거즈 유니폼·모자 증정, 5월 가정의달 감사전 등 기획 이벤트를 실시했다. 남구 관계자는 “앞으로도 기부자들이 고향사랑 기부를 통해 큰 보람과 자긍심을 느낄 수 있도록 사업 추진에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.광주 홍행기 기자