서울Pn

검색
지역별 뉴스 선택

걷기 좋은 서초, 예술의전당 앞 교통섬 철거

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

강북에서는 주민들이 예산 짠다…주민참여예산위원회

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

구로구, 공무원 사칭 피해 사례 19건 확인…“주

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

영등포구 여의도 광장아파트, 49층 초역세권 랜드

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

전국 최초 ‘똑똑 알림톡’… 장수의 혁신 행정

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

장수군


  •
장수오미자주.


전북 장수군의 고향사랑기부제가 높은 관심과 참여 속에 안정적인 성장을 이어가고 있다. 지난해만 4095명이 참여해 전년 대비 11% 증가한 5억 1971만원이 모였다. 2025년 말 기준 누적 기부 금액은 16억 2884만원으로 늘었다.

장수군의 경쟁력으로는 다양한 답례품 구성이 꼽힌다. 총 32개 품목에 35개 업체가 참여하고 있다. 사과와 한우, 오미자, 토마토 등 지역을 대표하는 농특산물과 이를 활용한 가공식품이 고르게 포함돼 있다.

장수사과는 지난해 가장 많은 선택을 받은 답례품으로 꾸준한 인기를 이어갔다. 꺼먹돼지 세트와 장수몰 포인트 역시 주요 답례품으로 자리 잡았다.

군은 기부자 만족도 제고를 위해 답례품 구성을 지속 보완해 왔다. 장수몰 포인트, 벌초 대행 서비스 등 실생활과 연계된 품목까지 포함하며 선택의 폭을 넓혔다. 기부가 지역 소비와 서비스 이용으로 이어지는 구조를 강화했다. 군민의 행정 접근성과 정보 전달 효율도 높였다. 지난해 ‘똑똑 알림톡 서비스’를 기금사업으로 운영해 인허가 민원 처리 현황과 보조사업 신청·선정·지급 결과 등을 카카오톡과 문자로 안내했다. 보조사업의 전 과정을 알림톡으로 제공한 것은 전국 최초다. 올해는 청소년 맞춤형 교육지원 사업을 추진할 계획이다.

군 관계자는 ﻿“관계 기관과의 협력을 바탕으로 기부 참여 기반을 넓히고, 기부금이 주민의 삶의 질 향상으로 이어질 수 있도록 사업 발굴에도 힘쓰겠다”고 말했다.


장수 설정욱 기자
2026-01-22 C4면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

지방자치 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

주요 정책 한눈에… ‘2026 달라지는 금천생활’

‘그냥드림’ ‘그린푸줏간’ 등 운영

안전제일 은평, 중대산업재해·시민재해 막는다

전국 첫 ISO 45001·SCC 인증 전담인력 11명… 서울 평균 4배

“홍제역 활성화·경의선 지하화… 서대문 행복 300

이성헌 구청장 신년인사회

강남, ESG 행정으로 3년간 1234억 절감

민관 협력해 지역사업 246개 해결

츮 ڶŸ Ÿ&

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr