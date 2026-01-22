전국 최초 ‘똑똑 알림톡’… 장수의 혁신 행정

장수군

전북 장수군의 고향사랑기부제가 높은 관심과 참여 속에 안정적인 성장을 이어가고 있다. 지난해만 4095명이 참여해 전년 대비 11% 증가한 5억 1971만원이 모였다. 2025년 말 기준 누적 기부 금액은 16억 2884만원으로 늘었다.장수군의 경쟁력으로는 다양한 답례품 구성이 꼽힌다. 총 32개 품목에 35개 업체가 참여하고 있다. 사과와 한우, 오미자, 토마토 등 지역을 대표하는 농특산물과 이를 활용한 가공식품이 고르게 포함돼 있다.장수사과는 지난해 가장 많은 선택을 받은 답례품으로 꾸준한 인기를 이어갔다. 꺼먹돼지 세트와 장수몰 포인트 역시 주요 답례품으로 자리 잡았다.군은 기부자 만족도 제고를 위해 답례품 구성을 지속 보완해 왔다. 장수몰 포인트, 벌초 대행 서비스 등 실생활과 연계된 품목까지 포함하며 선택의 폭을 넓혔다. 기부가 지역 소비와 서비스 이용으로 이어지는 구조를 강화했다. 군민의 행정 접근성과 정보 전달 효율도 높였다. 지난해 ‘똑똑 알림톡 서비스’를 기금사업으로 운영해 인허가 민원 처리 현황과 보조사업 신청·선정·지급 결과 등을 카카오톡과 문자로 안내했다. 보조사업의 전 과정을 알림톡으로 제공한 것은 전국 최초다. 올해는 청소년 맞춤형 교육지원 사업을 추진할 계획이다.군 관계자는 ﻿“관계 기관과의 협력을 바탕으로 기부 참여 기반을 넓히고, 기부금이 주민의 삶의 질 향상으로 이어질 수 있도록 사업 발굴에도 힘쓰겠다”고 말했다.장수 설정욱 기자