올해 ‘지정기부’ 첫발… 기부자가 광양 바꾼다

광양 곶감.

전남 광양시는 지난해 고향사랑기부제에 6646명이 참여해 7억 3600만원을 모금하며 누적액 17억원을 달성했다.광양시는 찾아가는 홍보와 직장인 맞춤형 연말정산 이벤트, 광양매화축제·광양 K팝 페스티벌 등 지역 축제와 연계한 홍보를 통해 소액 일반기부 확대를 이끌었다. 또 제1호 자매결연도시이자 철강 도시라는 공통점을 지닌 포항시와의 상호기부를 통해 기업·단체의 참여를 유도하며 지역 상생 발전과 기부문화 확산에 기여했다.현재 44개 지역업체가 71개 품목의 답례품을 운영하고 있다. 곶감·재첩국·매실·한돈 등 지역 농·축·수산물을 활용한 답례품이 높은 호응을 받고 있다.지난해에는 신규 답례품으로 ‘기부 포인트 재기부하기’를 도입해 나눔 가치를 확산했다.올해는 지역 고유자산을 살린 차별화된 답례품 발굴, 지역업체 참여 확대에 힘쓰는 한편 체험·문화·여가형 답례품 등을 찾아내 기부자가 광양을 방문해 지역 경제 활성화에 기여할 수 있도록 유도할 계획이다. 아울러 시는 ‘어르신 낙상사고 방지시설 설치사업’과 ‘장애인 전용 주차구역 정비사업’을 지정기부 사업으로 발굴하는 등 올해 처음으로 지정기부 모금을 시작했다. 이 사업은 기부자가 사용처를 직접 선택할 수 있﻿다. 기부금은 시민 안전 확보, 이동권 보장에 직접 활용될 예정이다.시 관계자는 ﻿“시민들의 삶에 실질적으로 도움이 되는 사업과 광양만의 경쟁력 있는 답례품을 지속 발굴하겠다”고 말했다.광양 최종필 기자