서울Pn

검색
지역별 뉴스 선택

걷기 좋은 서초, 예술의전당 앞 교통섬 철거

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

강북에서는 주민들이 예산 짠다…주민참여예산위원회

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

구로구, 공무원 사칭 피해 사례 19건 확인…“주

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

영등포구 여의도 광장아파트, 49층 초역세권 랜드

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

산불 피해 복구 돕고 ‘청송사과’ 맛보고

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

청송군


  •
청송사과.


경북 청송군의 지난해 고향사랑기부금 모금액은 총 8억 2800만원(7175건)을 기록했다. 전년 대비 464% 폭증했다. 전국 각지에서 산불 피해를 입은 청송 지역 주민들을 위한 지원과 구호 활동, 피해 복구를 위해 고향사랑 지정기부로 적극 힘을 보태 준 결과다. 산불복구 지정기부액이 전체 기부액의 55.5%에 이르는 4억 5937만원이나 됐다.

답례품은 청송사과, 청송백자, 청송고춧가루, 사과즙, 사과마스크팩, 청송사랑화폐 등 25개 품목으로 다양하다.

특히 청송사과는 13년 연속 대한민국 대표브랜드 대상을 받은 명실상부한 전국 1위 명품 사과로 기부자들의 큰 사랑을 받았다. 청송사과는 밤낮 일교차가 13도가 넘는 해발 240m 이상 산지에서 재배돼 과육이 단단하고 당도와 산미의 조화로 맛이 뛰어나다.

청송백자도 기부자들 사이에 인기가 높다. 500여년간 생산과 단절, 복원과 전승을 이어온 청송의 대표적인 문화유산인 데다 고령토 대신 지역 천연자원인 도석(陶石)을 분쇄해 만들어 다른 도자기에 비해 가볍고 맑은 크림색을 띠는 특징이 있다.

군은 ﻿민간 플랫폼을 도입해 기부 편의를 높이고, 고액 기부자를 위한 맞춤형 답례품, 체험형 답례품을 고안할 계획이다.﻿


청송 김상화 기자
2026-01-22 C8면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

지방자치 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

주요 정책 한눈에… ‘2026 달라지는 금천생활’

‘그냥드림’ ‘그린푸줏간’ 등 운영

안전제일 은평, 중대산업재해·시민재해 막는다

전국 첫 ISO 45001·SCC 인증 전담인력 11명… 서울 평균 4배

“홍제역 활성화·경의선 지하화… 서대문 행복 300

이성헌 구청장 신년인사회

강남, ESG 행정으로 3년간 1234억 절감

민관 협력해 지역사업 246개 해결

츮 ڶŸ Ÿ&

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr