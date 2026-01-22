거제상품권 인기… ‘몽꾸’ 굿즈도 취향 저격

거제시



거제 외포멸치 스낵.

경남 거제시는 지난해 고향사랑기부제로 총 3억 9400만원을 모금해 목표액 2억원의 197%를 달성했다.기부 금액은 전년도보다 32.5% 증가했다. 시는 4분기 연말정산 세액공제 대상자 이벤트 추진과 홍보를 목적으로 민간 기부 플랫폼 ‘웰로’를 시범 도입·운영했고, 이후 10만원 기부자가 대폭 증가했다고 밝혔다.시 답례품은 지역에서 생산되는 지역특산품 등 44개 상품으로 구성됐다. 선호도가 높은 답례품은 거제사랑상품권이고, 한돈세트, 건멸치, 전통주가 그 뒤를 잇고 있다.시는 그동안 각종 축제·행사, 공공기관·기업체를 찾아 고향사랑기부제를 알리고 기부 참여 독려에 힘써왔다. ﻿모금된 거제 고향사랑기부금은 주민 복리사업에 주로 쓰인다. 시는 지난해 아동돌봄시설 개보수와 교육용 기자재 마련을 위한 ‘아동돌봄시설 교육·환경개선 지원사업’과 지역 내 경로당에 전기밥솥을 보급하는 ‘따뜻한 행복 한 끼 사업’에 기부금을 활용했다. 앞서 시는 ‘뽀송뽀송 경로당 제습기 지원 사업’을 시행하며 경로당 322곳에 제습기를 전달하기도 했다.거제시 관계자는 “지역 대표 특산물 외에도 거제시 캐릭터인 ‘몽꾸’(‘꿈을 꾸다’라는 뜻+아기 몽돌)를 활용한 상품과 체험형, 밀키트 등 다양한 상품을 선보일 수 있도록 답례품 추가 발굴에 힘쓸 것”이라며 “웰로를 정식 도입해 다른 지역과 차별화한 특화 서비스로 모금액 증대를 도모하겠다”고 밝혔다.거제 이창언 기자