서울Pn

검색
구청별 뉴스 선택

서울시 행정, ‘AI가 읽는 문서’로 전환…디지털

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

서울시, 취약계층에 난방비 393억 지원…가구당

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

AI 영상 스타일링 서비스로 혁신상… CES서 기

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

서울, 설 성수품 원산지 등 특별단속

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

강북구는 공중케이블 정비도 깔끔…지자체 평가 서울 자치구 1위 선정

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

4년 연속 ‘상’ 등급 성과 거둬
총 29억 5000만원 정비 금액 확보


  •
강북구에서 지난해 실시한 공중케이블 정비 전(왼쪽)과 후 모습. 강북구 제공


서울 강북구는 지난 14일 과학기술정보통신부 주관으로 실시된 공중케이블 정비 지자체 평가에서 서울 내 25개 자치구 중 1위를 차지하며, 4년 연속 ‘상’ 등급을 받는 성과를 거뒀다고 26일 밝혔다.

공중케이블 정비사업은 주택가 골목길 등의 전신주에 무질서하게 얽혀 있거나 늘어지고 끊어진 전력선과 통신선 등 불량 공중선을 철거하고 정리하는 사업이다.

과학기술정보통신부는 매년 공중케이블 정비 추진 성과를 비롯해 주민 불편 해소 노력, 사업자 간 협업 실적 등을 종합적으로 평가한 후 자치구 간 비교를 통해 상·중·하등급을 결정한다.

구는 지난해 송천동 강북청소년문화정보도서관 주변, 수유3동 주민센터 주변 등 5곳에서 공중케이블 정비를 추진했다. 이후 우수한 정비 역량을 인정받아 이번 평가에서 ‘상’ 등급을 받은 서울시 자치구 8곳 가운데 1위를 차지했다.

구는 이번 성과로 29억 5000만원의 정비 금액을 확보해 오는 3월부터 12월까지 수유사거리 주변(미아동, 인수동)과 빨래골 어린이공원 주변(수유1동) 등 5곳에서 집중 정비를 실시할 예정이다.

구 관계자는 “공중케이블 정비 사업은 도시 미관 개선은 물론 구민의 생활안전을 확보하기 위한 사업”이라며 “복잡하게 난립한 공중케이블을 체계적으로 정비해 안전하고 살기 좋은 강북구를 만들어 나가겠다”고 말했다.

송현주 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

서울구정 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

구로, 중소기업·소상공인 155억 금융 지원

중기육성기금 0.8% 고정금리 30일부터 새달 13일까지 신청

민원은 ‘직통’으로… 중랑, 작년 2421건 해결

게시판·문자로 구청장에 제안 주택건축 21%·교통 관련 13%

복지 해답은 현장에… 경로당 찾는 이순희 강북구청장

3월까지 13개 동 102곳 순회 어르신 고충 듣고 정책 반영

“혁신 먹사니즘, 힐링 잘사니즘 구현… 구민이 더

박준희 관악구청장

츮 ڶŸ Ÿ&

Ŀ

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr