“경제성 입증된 2036 전주올림픽…국민 83%·전북도민 88% 찬성”

‘2036 전주 하계올림픽’의 경제성이 입증되고 국민 82.7%가 찬성하는 것으로 나타났다. 올림픽 유치에 필요한 첫 번째 관문을 통과한 셈이다.전북도는 26일 2036 하계올림픽 유치 사전타당성 조사 용역 최종보고회를 열고 비용편익분석(B/C) 결과가 1.03으로 도출됐다고 밝혔다. 이 수치는 전주 하계올림픽이 국가적 투자 가치가 충분한 프로젝트임을 의미한다. B/C는 1 이상이면 경제적 타당성이 있는 것으로 판단된다.이번 조사는 국제경기대회 지원법 제6조에 따라 문화체육관광부가 지정한 전문기관인 한국스포츠과학원이 지난해 4월부터 이달까지 약 10개월간 수행한 법정 절차다.여론 지지도 탄탄하다. 지난해 12월 7일부터 지난 6일까지 4주간 실시한 국민인식 조사에서 전 국민의 82.7%, 전북도민의 87.6%가 전주 올림픽 유치에 찬성했다. 찬성 이유로는 ▲국가·지역경제 발전 ▲국가 이미지 제고 ▲국내 스포츠 교류 활성화 등이 꼽혔다.전주 하계올림픽 사업비는 시설비 1조 7608억원(25.5%), 운영비 5조 1487억원(74.5%) 등 총 6조 9086억원으로 산정됐다. 경기장 신축을 배제하는 대신 기존 체육 시설 개보수, 임시 시설 설치, 건립 예정 시설 활용 등으로 재정 부담을 완화하는 구조다.경기장은 총 51개로 도내 32개, 다른 지역 19개 등 전략적 분산 배치 방식을 채택했다. 국제올림픽위원회(IOC)가 제시한 지속 가능한 올림픽 지침인 ‘올림픽 어젠다 2020+5’에 부합하고, 지방 도시의 인프라 한계를 극복하면서 재정 효율성, 경기 운영 안정성을 동시에 확보한 사례로 주목받고 있다.특히 전주권에 개·폐회식과 메달 수가 가장 많은 수영, 국민 선호도가 높은 양궁·탁구·배드민턴·태권도·축구 결승 등을 집중 배치해 전주가 사실상 중심 무대 역할을 한다. 육상·테니스·조정 등 일부 종목은 국제 규격에 부합하는 경기장 확보와 인프라 여건을 고려해 서울 등 다른 지역에 분산 배치했다.전주 올림픽이 가져올 다양한 효과도 제시됐다. 세계 최고 수준의 선수들과 경기를 직접 즐길 기회를 국민에게 제공하고 국제적 위상을 높이는 동시에 지역 균형발전을 달성할 수 있다는 점이 강조됐다.도는 다음 달 6일 도의회가 ‘올림픽 유치 동의안’을 의결하면 사전타당성 조사 결과를 첨부해 문체부에 대회 유치 승인을 신청할 예정이다.전주 임송학 기자