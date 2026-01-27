부산 자율주행 버스 심야에 도심 달린다

동래~해운대 6월까지 시범 운행

최대 15명 탑승… 안전요원 동승

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

부산 도심에서 자율주행 버스의 심야 운행이 시작된다.부산시는 26일 동래구 내성교차로~해운대구 중동 간선급행버스(BRT) 전용차로 구간에서 자율주행 버스 ‘빅아이’의 심야 운행을 시작했다고 밝혔다. 이날부터 6월 30일까지 평일 오후 11시 30분부터 다음 날 새벽 3시 30분까지 시범 운행이다. 매월 첫 번째 금요일은 운행하지 않는다.운행 구간은 동래역·내성교차로부터 해운대구청 어귀 삼거리까지 10.4㎞다. 하루에 편도 4회(왕복 2회) 운영한다. 배차 간격은 60분이다. 시범 운행 기간 요금은 무료다. 향후 검토를 거쳐 정식 운행에 들어가면 시내버스와 동일하게 요금이 부과될 예정이다.빅아이는 정해진 구간에서 운전자 개입 없이 운행할 수 있는 ‘레벨3’ 수준 자율주행 버스로, 안전 확보를 위해 승객은 최대 15명까지 탑승할 수 있다. 돌발 상황에 대비하기 위해 안전요원도 탑승한다.시는 지난해 11월 3일부터 두 달간 승객을 태우지 않고 시험 운행하면서 신호기 등 도로 기반 시설과 버스 간 사물 통신, 정밀지도 기반 주행, 버스전용차로에서의 주행 안정성에 대한 검증을 마쳤다. 빅아이는 지난해 9월부터 기장군 동부산관광단지 일원에서 주간 운행을 하고 있다.부산시 관계자는 ﻿“철저한 관리를 바탕으로 자율주행 대중교통 서비스를 단계적으로 확대하겠다”고 밝혔다.부산 정철욱 기자