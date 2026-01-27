서울Pn

검색
지역별 뉴스 선택

서울시 행정, ‘AI가 읽는 문서’로 전환…디지털

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

서울시, 취약계층에 난방비 393억 지원…가구당

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

AI 영상 스타일링 서비스로 혁신상… CES서 기

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

서울, 설 성수품 원산지 등 특별단속

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

전남, 기후변화 대응 농업생산기반 정비

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

올해 4775억원 투입… 전국 1위
용수 공급·재해 대응력 강화 집중

기후변화로 농업 재해 위험이 갈수록 커지는 가운데 전남도가 안전한 영농 기반 확충을 위해 농업생산기반시설 정비에 나섰다.

도는 올해 농업생산기반시설 정비에 국비와 도비를 포함해 전국 최대 규모인 4775억원을 투입해 농업용수 공급 안정, 재해 대응력 강화에 집중할 계획이다. 주요 사업은 1237억원 규모 배수 개선 사업 62지구와 농촌용수 개발사업 5지구, 방조제 개보수 사업 41지구, 영산강 농업개발사업 2지구, 수리시설 개보수 사업 등이다.

또 시설이 파손됐거나 기준에 미흡한 노후 저수지 시설물 보수·보강과 자동 수위 측정장치 설치, 기계화 영농 기반, 밭 기반 정비, 대구획 경지 정리, 흙수로 구조물화 사업 등도 함께 추진한다.

이번 사업은 집중호우와 태풍 등 농업 재해 대응 능력 향상, 영농용수 공급 안정화를 통해 기상 이변에 따른 인명·재산 피해를 줄일 것으로 기대된다. 현재 도가 관리하는 농업생산기반시설은 저수지 3207개소와 양·배수장 1067개소, 취입보 1666개소 등 총 1만 645개소다. 도는 시군 및 농어촌공사와 함께 매년 분기별 농업시설 정기 안전 점검을 실시하는 한편 농업생산기반시설을 순차적으로 확충해 나갈 방침이다.


무안 류지홍 기자
2026-01-27 19면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

지방자치 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

구로, 중소기업·소상공인 155억 금융 지원

중기육성기금 0.8% 고정금리 30일부터 새달 13일까지 신청

민원은 ‘직통’으로… 중랑, 작년 2421건 해결

게시판·문자로 구청장에 제안 주택건축 21%·교통 관련 13%

복지 해답은 현장에… 경로당 찾는 이순희 강북구청장

3월까지 13개 동 102곳 순회 어르신 고충 듣고 정책 반영

“혁신 먹사니즘, 힐링 잘사니즘 구현… 구민이 더

박준희 관악구청장

츮 ڶŸ Ÿ&

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr