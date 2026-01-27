전남, 기후변화 대응 농업생산기반 정비

올해 4775억원 투입… 전국 1위

용수 공급·재해 대응력 강화 집중

기후변화로 농업 재해 위험이 갈수록 커지는 가운데 전남도가 안전한 영농 기반 확충을 위해 농업생산기반시설 정비에 나섰다.도는 올해 농업생산기반시설 정비에 국비와 도비를 포함해 전국 최대 규모인 4775억원을 투입해 농업용수 공급 안정, 재해 대응력 강화에 집중할 계획이다. 주요 사업은 1237억원 규모 배수 개선 사업 62지구와 농촌용수 개발사업 5지구, 방조제 개보수 사업 41지구, 영산강 농업개발사업 2지구, 수리시설 개보수 사업 등이다.또 시설이 파손됐거나 기준에 미흡한 노후 저수지 시설물 보수·보강과 자동 수위 측정장치 설치, 기계화 영농 기반, 밭 기반 정비, 대구획 경지 정리, 흙수로 구조물화 사업 등도 함께 추진한다.이번 사업은 집중호우와 태풍 등 농업 재해 대응 능력 향상, 영농용수 공급 안정화를 통해 기상 이변에 따른 인명·재산 피해를 줄일 것으로 기대된다. 현재 도가 관리하는 농업생산기반시설은 저수지 3207개소와 양·배수장 1067개소, 취입보 1666개소 등 총 1만 645개소다. 도는 시군 및 농어촌공사와 함께 매년 분기별 농업시설 정기 안전 점검을 실시하는 한편 농업생산기반시설을 순차적으로 확충해 나갈 방침이다.무안 류지홍 기자