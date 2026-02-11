서울Pn

검색
구청별 뉴스 선택

서울시, 설 연휴 대비…‘청소상황실·순찰기동반’

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

은평한옥마을·북한산 둘레길 국내외로 소문난다…나란

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

성동구, 생활폐기물 5년 연속 감축…2025년 목

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

양천, 응급상황 대비 자동심장충격기 점검

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

“인생 2막 준비는 은평구”…‘중장년 인생설계학교’ 참여자 모집

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

3월부터 재무·직업설계 교육 운영
모든 교육 과정 무료로 진행


  •
2026년 중장년 인생설계학교 재무교육 참여자 모집 홍보물. 은평구 제공


서울 은평구는 중장년층의 안정적인 인생 2막 준비를 지원하기 위해 2026년 ‘은평 중장년 인생설계학교’ 재무·직업설계 교육 참여자를 모집한다고 11일 밝혔다.

구는 올해 교육을 연금 활용, 자산 관리, 상속·증여 등 재무·직업 분야를 중심으로 한 실질적 내용으로 구성했다. 교육은 사단법인 시니어금융교육협의회와 협력해 전문 강사진이 운영한다.

재무설계 교육은 다음 달 10일부터 19일까지 화·목요일 총 4회 진행된다. 모집 기간은 오는 22일까지다.

직업설계 교육은 다음 달 24일부터 4월 2일까지 진행된다. 재취업과 N잡 설계, 이력서·면접 실습 등을 다룬다. 모집 기간은 오는 23일부터 다음 달 5일까지다.

두 과정 모두 은평구 40~64세 중장년을 대상으로 한다. 과정별 20명을 모집하며, 추첨으로 교육생을 선발한다. 모든 교육 과정은 전액 무료로 운영된다.

구는 오는 6월부터 여가·문화, 건강, 심리·관계 등 인생 전반을 아우르는 교육 과정을 순차적으로 확대 운영할 계획이다.

신청은 구청 누리집 또는 홍보물에 안내된 큐알(QR)코드로 가능하다. 자세한 사항은 구청 청장년희망과로 문의하면 된다.

김미경 은평구청장은 “지난해 운영 성과를 바탕으로 올해는 재무·직업교육의 전문성과 실효성을 강화했다”며 “중장년 구민이 삶의 전환기를 안정적으로 준비할 수 있도록 지원을 이어가겠다”고 말했다.

송현주 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

서울구정 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

오세훈 “‘감사의 정원’ 사업 제동은 정부의 직권남

서울시청서 신년 기자간담회

광진, 민원서비스 최고 등급… 최우수기관에 뽑혀

민원행정 전략 등 5개 항목 고득점 구청장·주민 직접 소통도 높은 평가

전통시장 경쟁력 키운다…성북구 ‘상인교육공간’ 조성

정릉아리랑시장 상인 역량 강화 위한 교육 기반

“주민 불편 즉시 해결”… 도봉 현장민원 처리율 9

서울 평균보다 2.76%P 높아 교통·도로·청소 등 불편 해결

츮 ڶŸ Ÿ&

Ŀ

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr