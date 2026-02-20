“‘오운완’하면 최대 10만원 지원”…영등포 청년 1800명 모집

3월 2~6일까지 19~39세 청년 모집
서울 영등포구가 경제적·시간적 부담으로 운동을 망설이는 청년들을 위해 ‘영등포 청년 오운완’ 프로젝트를 추진한다고 20일 밝혔다. 자발적으로 운동에 참여한 뒤 이를 인증하면 수강료 일부를 지원한다.
‘오운완’은 ‘오늘도 운동 완료’의 줄임말로, 운동 후 인증 사진을 소셜미디어(SNS)에 게시하는 데서 비롯된 신조어다. 개인의 운동 실천을 기록하고 성취 경험을 공유하는 온라인 문화로 확산하면서 하나의 생활 트렌드로 자리 잡았다.
구는 다음 달 2일부터 6일까지 5일간 19~39세 청년 1800명을 모집한다. 신청일 기준 6개월 이상 영등포구에 거주 중이며, 본인 소득이 기준 중위소득 150%(약 384만원) 이하인 경우 신청할 수 있다.
접수는 구 누리집 ‘분야별정보-복지’ 게시판에서 하면 된다. 무작위 추첨으로 대상자를 확정한다. 결과는 개별 안내할 예정이다. 자세한 정보는 ‘영등포 청년 네이버 카페’에서 확인할 수 있다.
선정된 청년은 영등포구 체육시설에서 헬스, 클라이밍, 필라테스, 요가, 주짓수, 수영, 크로스핏 등 원하는 종목을 자유롭게 선택해 운동하면 된다. 이후 ‘영등포 청년 네이버 카페’ 또는 개인 SNS에 ‘#영등포청년오운완’을 포함한 인증 게시물을 올리면, 수강료의 90% 범위에서 연간 최대 10만원을 지원받는다.
최호권 영등포구청장은 “바쁜 일상에 쫓겨 운동을 미뤄온 청년들이 개인의 건강과 일상의 활력을 되찾기 바란다”며 “청년들에게 도움이 되고 체감할 수 있는 실질적 정책을 지속 확대하겠다”고 말했다.
송현주 기자