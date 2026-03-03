서울Pn

용인특례시, 2027년도 예산 반영 ‘주민참여예산’ 공모

용인시청 전경


용인특례시(시장 이상일)는 2027년도 본예산 편성에 시민의 다양한 의견을 반영하기 위해 3일부터 5월 31일까지 ‘주민참여예산 주민의견사업’ 집중공모 기간을 운영한다고 밝혔다.

주민참여예산은 ‘지방재정법’과 ‘용인시 주민참여예산제 운영 조례’에 따라 예산 과정에 시민이 참여하는 제도다.

공모에는 용인시에 거주하거나 근무하는 시민이라면 누구나 참여할 수 있으며, 사업비 규모와 관계없이 제안이 가능하다.

공모 대상은 ▲지역 발전을 위한 공공사업 ▲생활 불편 해소 사업 ▲시민 삶의 질 향상에 기여할 수 있는 사업 등이다. 단순 민원 사업이나 타 기관 소관 사업, 법령 및 예산편성 기준을 위반하는 사업 등은 제외된다.

접수된 사업은 6월 중 해당 부서의 타당성 검토를 거친 뒤, 용인시 주민참여예산위원회 총회에서 우선순위를 결정하며, 이 과정에서 시민 온라인 투표 결과(30%)가 반영된다.

시는 지난해 주민참여예산을 통해 선정된 청년 이사비 지원 사업, 진위천 산책로 주민 휴식 공간 조성 등 총 18건의 사업을 올해 예산에 반영해 추진하고 있다.

안승순 기자
