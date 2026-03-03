서울Pn

이천시, 2025년 하반기 고용률 66.1%…화성시에 이어 경기도 2위

이천시청 전경


경기 이천시가 2025년 하반기 지역별 고용조사 결과, 경기도 31개 시군 중 고용률 2위를 기록했다.

통계청 자료에 따르면 이천시 고용률은 66.1%로 전국(62.7%) 대비 3.4%포인트, 경기도 평균(63.4%) 대비 2.7%포인트 높은 수준을 보였다. 경기도 내 전체 고용률 1위는 화성시(67.1%)로 이천시와의 격차는 1.0%포인트다. 경제활동참가율도 67.8%로 전국(64.6%) 및 경기도(65.2%) 평균보다 각각 3.2%포인트, 2.6%포인트 높았다.

핵심 생산 연령층(15~64세) 고용률도 72.9%로, 포천시(73.1%)에 이어 경기도 내 2위를 기록했다.

이천시는 물류·제조·농업·중소기업이 균형을 이루는 산업 구조를 기반으로 지역 내 고용 흡수력이 안정적으로 작동하고 있는 것으로 분석했다.

김경희 이천시장은 “이천시는 전국과 경기도 평균을 크게 웃도는 고용 성과를 통해 도시 경쟁력을 입증했다”라며 “청년·여성 등 세부 계층 맞춤형 일자리 정책을 강화하고, 기업 성장 기반을 확충해 도내 최고 수준의 고용도시로 도약하겠다”라고 밝혔다.


안승순 기자
