이병윤 서울시의회 교통위원장, 제26회 서울시마을버스운송사업조합 정기총회 참석

26일 제26회 서울시마을버스운송사업조합 정기총회 개최에 따른 축하와 격려

“마을버스 발전을 위해 서울시·조합과 소통해 발전방안 마련할 것”



지난 2월 21일 ‘제25회 서울시 마을버스운송사업조합 정기총회’에 참석해 축사하는 이병윤 위원장



지난 2월 21일 열린 ‘제25회 서울시 마을버스운송사업조합 정기총회’

이병윤 서울시의회 교통위원장(국민의힘·동대문1)은 지난 2월 21일 ‘제25회 서울시 마을버스운송사업조합 정기총회’에 참석해 축사를 통해 마을버스 업계에 감사를 표하고 격려했다.이날 행사에는 이 위원장을 비롯해 성흠제 더불어민주당 대표의원, 김신 서울시 버스정책과장, 김용승 서울시마을버스운송사업조합 이사장 및 140개 마을버스 회사 대표이사 등이 참석했다.이 위원장은 축사에서 “서울시민의 교통편의 증진과 대중교통 발전을 위해 애써주시는 마을버스운송사업조합 모두의 노력에 깊이 감사드린다”고 밝혔다.이어 “마을버스 운수종사자 인력 수급 문제와 적자 발생 등 업계의 어려움을 서울시와 의회에서도 충분히 공감하고 있다”며 “이에 따라 지난해 대비 2026년 마을버스 서비스 개선에 대한 서울시 예산이 88억원 증액 편성됐다”고 설명했다.또한 “시의회 차원에서 마을버스 관련 조례 개정 등을 검토 중으로 앞으로도 시의회와 서울시, 조합이 긴밀히 소통하며 마을버스 발전 방안 마련에 힘쓰겠다”고 강조했다.한편 서울시 마을버스운송사업조합은 이번 정기총회를 통해 2024년 조합활동 업무보고, 현안사항 의결 및 향후 계획 등을 논의했다.온라인뉴스부